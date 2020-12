Dannenwalde

Weihnachtsmarkt mal anders. Das war die Devise in diesem Jahr in Dannenwalde. Traditionell ist der Ort in der Gemeinde Gumtow immer der erste, der zum Weihnachtsmarkt einlädt. Das passiert stets am Vortag des 1. Advents. 2020 leider nicht. Der Platz vor der Kirche blieb leer, was die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins sehr bedauerten. Sie sind seit Jahren federführend für die Aktion.

Keine Bastelstraße, keine Bratwurst

Abgesagt wurden auch Kaffee und Kuchen im warmen Kirchgemeinderaum, die Bastelstraße für die Kinder, der Verkauf von Naschereien, Bratwurst, ungarischem Langosch, Glühwein und die kleinen Stände zum vorweihnachtlichen shoppen. Ausgefallen ist wegen Corona ebenso das traditionelle Konzert in der Kirche, dass nicht nur von den Familien im Dorf sondern auch von Gästen von außerhalb gern besucht wurde.

Alternative wie schon zu Ostern

Trotzdem wollten die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins nicht den Kopf in den Sand stecken und haben sich wie schon zu Ostern – wegen der Pandemie war schon das traditionelle Eiertrudeln ausgefallen – etwas einfallen lassen. „Wir wollten unseren Kindern wenigstens ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung vermitteln und sie überraschen“, erzählt Vereinsmitglied Karin Stölke. Und so putzte und sattelte der dorfeigene Weihnachtsmann in Ermangelung von Schnee diesmal nicht den Schlitten, sondern den roten Traktor. Seine zwei zugeteilten Engel bügelten die Gewänder und richteten ihre Kronen. Auch das bekannte Clownsduo Tacky & Noisly (Eva Müllen und David Griffiths) war mit von der Partie und als künstlerische Begleitung natürlich auch kostümiert.

Dannenwalder Tross zog von Tür zu Tür

Vom Kirchplatz aus setzte sich der Weihnachtstross in Bewegung, um die Kinder zu besuchen. Überall wurde die Weihnachtsdelegation nicht nur von den Kindern, sondern auch den Eltern und Großeltern, herzlich empfangen. Uns so wechselten 60 liebevoll gepackte Tüten mit Naschereien ihre Besitzer unkonventionell zum Schutz aller in einem Kescher.

Die Dannenwalder Senioren wurden auch bedacht

Auch die Dannenwalder Senioren wurden nicht vergessen. Die Aktion für sie war mit dem Motto „Wir denken aneinander“ überschrieben. Mit Geld aus dem Gemeindehaushalt von Gumtow konnten für die Senioren anstelle der Weihnachtsfeier diesmal nun kleine Geschenke gepackt werden.

Karin Stölke dankt im Namen des Heimat- und Kulturvereins allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen der Aktionen in der schwierigen Zeit der Pandemie beigetragen haben.

Von Sandra Bels