In Dannenwalde soll ein überarbeiteter Bebauungsplan endlich ohne ständige Ausnahmeregelungen den Bau neuer Einfamilienhäuser ermöglichen. Viele der alten, viel zu engen Vorgaben entfallen.

Am Kolreper Damm in Dannenwalde will die Gemeinde Gumtow über einen veränderten Bebauungsplan das Bauen erleichtern. Quelle: Alexander Beckmann