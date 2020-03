Dannenwalde: Statt feiern auf dem Eierberg heißt es Süßes suchen im Vorgarten

Dannenwalde

Das nahende Osterfest sorgt bei den Dannenwaldern auch ein bisschen für Traurigkeit. Wegen der Corona-Krise fällt in diesem Jahr nämlich das traditionelle Osterfest mit dem gemütlichen Beisammensein, Kaffee und Kuchen auf dem Eierberg aus. Das gab es noch nie. Aber zu viele Menschen würden sich an diesem Tag auf dem Berg tummeln. Das geht in Zeiten von Corona natürlich nicht.

Die Beutel für die Kinder sind schon gepackt

„Aber die Kinder sollen deshalb nicht darunter leiden. Sie können ja nichts für die aktuelle Situation“, sagt Karin Stölke vom Heimat- und Kulturverein. Sie organisiert schon seit Jahren das Fest und packt für die Kinder kleine Beutel mit Süßigkeiten. Zusammen mit Kindern aus dem Ort verteilt sie die Beutel beim Fest und ist dort als Osterhase unterwegs und verteilt Eier.

Das macht sie in diesem Jahr auch, aber nicht auf dem Berg, sondern im Ort. Karin Stölke ist zusammen mit Bianca Kiekbach, Silvia Lomnitz, Heike Merten und Kirsten Michalski im Dienste von Langohr unterwegs. Jede Frau übernimmt eine Straße und versteckt die süßen Beutel in den Vorgärten der Häuser, in denen Kinder wohnen. Auch Bärensprung und Friedheim werden nicht vergessen.Das Ganze passiert am Ostersamstag am späten Nachmittag. Bis zu 50 Tüten werden auf diesem Wege an die Kinder verteilt.

Dannenwalde hat sich Inspiration aus Kyritz geholt

Karin Stölke hat sich für die Dannenwalder Aktion von der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe inspirieren lassen, die für ihre Mitglieder seit Jahren zum Frühlingsanfang Primeln kauft und verteilt. Damit die Dannenwalder wissen, woher die Geschenke in ihrem Garten kommen, werden die Tüten mit einem Aufkleber versehen. „Frohe Ostern wünscht der Heimat- und Kulturverein“ soll darauf stehen.

Kinderfest in Dannenwalde ist auch abgesagt

Indes steht fest, dass nicht nur das Osterfest in Dannenwalde ausfallen muss. Auch das traditionelle Kinderfest zum Kindertag findet nicht statt. Zumindest nicht am geplanten Termin, dem 7. Juni. Bürgermeister Stefan Freimark hat allen Ortsvorstehern eine Mitteilung zukommen lassen, in der es heißt, dass alle öffentlichen Veranstaltungen bis zum 30. Juni abgesagt werden müssen.

Beim großen Kinderfest für die Gemeinde Gumtow im Dannenwalder Park gibt es immer viel zu erleben für die Kinder. In diesem Jahr wurde der Termin erst einmal abgesagt. Quelle: Sandra Bels

Der stellvertretende Vorsitzende Olaf Gritzka will das Fest aber nicht komplett streichen. „Wir werden einen neuen Termin suchen“, sagt er. Ebenfalls ausfallen muss der Frühjahrsputz. „Da wird dann wohl ein Sommerputz draus“, sagt Kirstin Michalski vom Ortsbeirat.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels