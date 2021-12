Dannenwalder Kinder bekommen Besuch vom Weihnachtsmann

Dannenwalde

Mit einer Kutsche und zwei Engeln, so war der Weihnachtsmann am Wochenende in Dannenwalde unterwegs. Na ja, eigentlich war es eine Weihnachtsfrau im roten Gewand. Marion Grünheid und die Engel Angelina und Johanna Kiekbach wurden von Kutscher Sandro Schulz von Hautür zu Haustür gefahren, um die Kinder zu beschenken. Und natürlich hörten sie sich dabei ach Gedichte und Lieder an. Omas und Opas, Mamas und Papas schauten zu und manchmal sagen auch alle zusammen.

Dannenwalder Kulturverein war Organisator

Der Heimat- und Kulturverein hatte sich die Aktion ausgedacht. 2020 als die Weihnachtsfeier für die Kinder auch schon wegen Corona ausfiel, kam der Weihnachtsmann sogar mit dem Traktor. „Wir wollen nicht, dass unsere Kinder durch Corona noch mehr leiden“, sagt Vereinsmitglied Karin Stölke. Am Montag packt sie zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern 83 Weihnachtstüten für die Dannenwalder Senioren. Die werden dann straßenweise verteilt, weil auch die Weihnachtsfeier für die Senioren abgesagt worden war. Kaffee, Konfekt und Stolle sollen den Dannenwaldern in der Adventszeit ein bisschen Freude bringen.

Von Sandra Bels