Dannenwalder Kitazufahrt wird nun doch asphaltiert

Dannenwalde

Die Gemeinde Gumtow will noch einmal 38 000 Euro in die Hand nehmen und sie an der Kitazufahrt von Dannenwalde verbauen. So sieht es ein Beschluss vor, den der Hauptausschuss den Gemeindevertretern für ihre Sitzung im März empfohlen hat.

Grundhafte Sanierung war zu teuer

Die Kitazufahrt war Ende des vergangenen Jahres mit Naturschotter versehen worden. Die Straße zur Kita „Sonnenschein“ grundhaft zu sanieren, das wäre mit mehr als 200 000 Euro zu Buche geschlagen. Deshalb entschied sich die Verwaltung in Absprache mit der Kita und dem Ortsbeirat für eine kostengünstigere Alternative.

Aber nach Abschluss der Arbeiten waren die Dannenwalder damit überhaupt nicht zufrieden. Sie beurteilten den Zustand des Weges schlimmer als vor den Arbeiten. Der Ortsbeirat hatte deshalb bei der Gemeindeverwaltung in Gumtow angeregt, sich die Situation vor Ort noch einmal gemeinsam anzuschauen. „Dazu kam es aber nicht“, wie Ortsvorsteher Helmut Adamaschek bei der Einwohnerversammlung diese Woche mitteilte.

Besichtigung in Dannenwalde ohne Ortsbeirat

Die Verwaltung habe sich ohne Ortsbeteiligung ein Bild vom Weg gemacht, was die Dannenwalder bei der Versammlung kritisierten. Karin Stölke zum Beispiel empfand das als Affront gegen die Dannenwalder, die sogar schriftlich über den Ortsvorsteher um eine gemeinsame Besichtigung gebeten hatten. „Wir wurden außen vor gelassen, nicht einmal die Kitaleitung war über die Besichtigung informiert worden“, so Karin Stölke verärgert.

Der Weg zur Kita ist nicht so stabil wie erhofft

Folge der Besichtigung ist jetzt der vorliegende Beschluss. Bürgermeister Stefan Freimark erklärte im Hauptausschuss: „Eine Verbesserung ist da, aber die Stabilität des Weges ist nicht so wie erhofft.“ Das aufgebrachte Material sei nicht so abriebfähig wie erwartet. Mit der zu beschließenden außerplanmäßigen Ausgabe von 38 000 Euro für die Kitazufahrt soll nun eine dauerhafte Lösung geschaffen werden.

Gumtower Verwaltung will Asphalt einbauen

Freimark zog ein Ingenieurbüro dafür zu Rate. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Es wäre auch möglich gewesen, auf die vorhandene Straßendecke eine weitere Schicht Schottermaterial mit einer höheren Abriebfestigkeit aufzubringen. Die Verwaltung entschied sich dann aber für den Einbau einer Asphaltdecke auf das vorhandene Schottermaterial zur dauerhaften Befestigung der Zufahrt.

Sie soll demnach auf eine Breite von drei Metern ausgebaut werden. Auf eine Länge von 20 Meter erfolgt eine Aufweitung auf 5,50 Meter. Der Parkplatz an der Kita wird mit einer zehn Zentimeter dicken Schotterschicht und Promenadengrand hergerichtet.

Zwei Straßen könnten saniert werden

Die Arbeiten könnten gemeinsam mit der Erneuerung der Ortsverbindungsstraße von Schönebeck nach Breitenfeld durchgeführt werden. Freimark wies darauf hin, dass wegen der Kurzfristigkeit eine Inanspruchnahme von Fördermitteln damit nicht möglich ist und die Gemeinde die Kosten in voller Höhe selbst tragen muss.

Projekt ist wahrscheinlich nicht förderfähig

Würde die Gemeinde eine Förderung beantragen, sei laut Freimark fraglich, ob der ausschließliche Einbau einer Asphaltdecke förderfähig ist. Eine abschließende Aussage dazu habe es vom Fördermittelgeber nicht gegeben. Sollten die Gemeindevertreter auf die Beantragung von Fördergeld bestehen, könnten die Arbeiten auch nicht in einem Zug mit der Sanierung der Straße von Schönebeck nach Breitenfeld durchgeführt werden. Freimark kann ebenso nicht ausschließen, dass die Baupreise bis zur Bewilligung wieder ansteigen.

Von Sandra Bels