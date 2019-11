Kriegerdenkmal wurde neu gestaltet

Dannenwalde

Das Kriegerdenkmal in Dannenwalde stand schon lange in der Kritik im Ort. Zuletzt wurde sein bedauernswerter Zustand bei einer Bürgerversammlung im August beklagt. Für das verwilderte Gelände mit den Bäumen, welche die Sicht auf die Straße verwehren, wurde eine Neugestaltung angeregt.

Wurzeln wurden entfernt

Die ist nun erfolgt. Das Gros der Arbeiten geschah beim Herbstputz im Ort. Am Kriegerdenkmal wurden Bäume, Sträucher, Totholz und der Überwuchs entfernt. Mit Hilfe einiger Dannenwalder und unter Anleitung von Hans Merten konnten anschließend auch die alten Wurzelwerke aus dem Boden geholt werden. Dafür und für das Neuverfugen des Denkmals hatte Hans Merten das Geld gegeben.

Auf die freien Flächen wurden Bodendecker gepflanzt. Quelle: privat

Bodendecker kamen in die Erde

Durch die Arbeiten waren drei Flächen mit einer Größe von etwa zehn Quadratmetern entstanden, die zunächst so blieben. Kürzlich wurden diese Flächen mit 150 so genannten Immergrün-Pflanzen als Bodendecker bepflanzt. „Alle Arbeiten wurden zügig erledigt und konnten noch vor dem Totensonntag abgeschlossen werden, so dass das Denkmal nun wieder in einem ansehnlichen Zustand ist“, so Ortsvorsteher Helmut Adamaschek.

Er will bei der nächsten Bürgerversammlung in Dannenwalde am 2. Dezember ab 19 Uhr im Gemeinderaum über weitere umfangreiche Arbeitseinsätze von Bürgern im Ort berichten.

Letzte Sitzung des Ortsbeirats in diesem Jahr

Die Sitzung am kommenden Montag in Dannenwalde wird die letzte des Ortsbeirates in diesem Jahr sein. Die Ortsbeiratsmitglieder Helmut Adamaschek, Kirstin Michalski und Dietmar Leisner wollen dabei über ihre bisherige Arbeit (Herbstputz, Kriegerdenkmal, Pflasterung Feuerwehrhaus, Kitazufahrt, Heizungseinbau) berichten und Planungen für 2020 vorstellen. Dabei geht es um Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen. Außerdem gibt es einen Bericht vom Treffen der Ortsvorsteher der Gemeinde Gumtow.

Von Sandra Bels