Wutike

Wie kommt der Kurfürst in die Kirche? In der Gruft liegt Alexander von Platen. Bei ihm ist der Fall klar, er war Gutsherr auf Wutike und der Patron des Gotteshauses in dem Dorf, das heute zur Prignitzer Gemeinde Gumtow gehört.

Kurfürst Georg Wilhelm auf dem Altar ?

Kurfürst Georg Wilhelm, verewigt auf ein...