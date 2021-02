Demerthin: Gemeinde Gumtow will sich vom Schloss Demerthin trennen

Demerthin

Für das Renaissanceschloss Demerthin soll jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Gemeindevertretung Gumtow hatten das Thema auf der Tagesordnung. Bürgermeister Stefan Freimark sagte, dass es gute Erfahrungen mit solchen Machbarkeitsstudien gebe. Das Papier soll Wege aufzeigen, die für die Zukunft des Renaissanceschlosses realisierbar sind.

Was an Konzepten bereits da ist, sei alles etwas schwammig, so Freimark. Deshalb seien in der Vergangenheit viele Interessenten abgesprungen. „Ihnen war einfach nicht klar, was man mit dem Schloss machen kann, was möglich ist“, so Freimark.

Kosten für Gumtow nicht unerheblich

Er räumte ein, dass die Kosten für die Machbarkeitsstudie nicht unerheblich sind. Der Bürgermeister geht zunächst von Gesamtkosten von knapp über 34 000 Euro aus. 80 Prozent davon könnte eine Leaderförderung decken. Mit einem weiteren Zuschuss des Landkreises Prignitz würde sich in Freimarks Rechnung der Eigenanteil für die Gemeinde auf knapp 4000 Euro belaufen. Freimark hatte mehrere Angebote eingeholt und sich für eins in der mittleren Preislage entschieden.

Telefonat mit der Schlösser GmbH

Roman Harnisch (Bürgerfraktion) informierte im Hauptausschuss darüber, dass er mit dem Geschäftsführer der Brandenburgischen Schlösser GmbH, Helwig-Michael Hooss telefoniert hat. In dem Gespräch sei es um die Pläne der Gemeinde in Sachen Studie gegangen, aber auch darum, dass sich die Gemeinde gern von dem Objekt trennen möchte. Harnisch sagte im Hauptausschuss, dass er von Hooss die Auskunft bekommen hat, die Gemeinde und der Verein Renaissanceschloss Demerthin, dessen Vorsitzender Freimark ist, mögen sich schriftlich mit einem entsprechenden Ansinnen an die Schlösser GmbH wenden. Parallel dazu sollte von Seiten der Gemeinde und des Vereins auch ein Schreiben an das zuständige Ministerium in Potsdam gesendet werden, so Harnisch.

Gemeinde Gumtow ist bereit, dass Schloss abzugeben

Die Mitteilung solle lauten, dass die Gemeinde Gumtow bereit ist, das Schloss in die Hände der Schlösser GmbH zu legen. „Damit können wir vielleicht die Studie umgehen“, so Roman Harnisch. Er fügte an, dass die Schlösser GmbH sehr interessiert an Demerthin sei, besonders weil es das einzige Renaissanceschloss in Brandenburg ist. „Die Schlösser GmbH hat Interesse bekundet, das ist aber noch keine Zusage“, so Harnisch.

Bürgermeister Freimark war überrascht von der Aussage. Er sagte, dass auch er in der Vergangenheit mehrfach mit der Schlösser GmbH gesprochen hatte. Jedoch lautete von dort die Aussage stets, dass die GmbH keine weiteren Schlösser mehr übernehmen werde. Freimark will aber besagte Schreiben auf Wunsch anfertigen.

Studie zu Demerthin soll trotzdem erstellt werden

Er regte darüber hinaus an, den Beschluss für die Machbarkeitsstudio trotzdem zu fassen. Hintergrund ist, dass bis Ende dieser Woche der Antrag für die Leader-Fördermittel gestellt werden muss. „Danach sehe ich keine Möglichkeit mehr für eine Förderung“, so der Bürgermeister. „Wir sollten zweigleisig fahren“, fügte er an. Alle Mitglieder des Hauptausschusses, der eine Videokonferenz abhielt, waren schließlich dafür.

In der Vergangenheit hatte die Gemeinde mehrmals versucht, dass Schloss in Demerthin zu verkaufen. Das geschah mit Unterstützung von verschiedenen Maklerbüros. Es habe auch unterschiedliche Interessenten gegeben, jedoch seien ihre Konzepte nicht umsetzbar gewesen.

Keine Besichtigungen, keine Veranstaltungen

Seit einigen Jahren ist es still geworden um das Schloss. Besichtigungen sind nur auf Anfrage, derzeit aber gar nicht, und Veranstaltungen nur vereinzelt möglich. Dennoch wurde im Hintergrund weiter über die Zukunft des Ensembles gesprochen. Laut Freimark seien dabei alle Beteiligten zu dem Ergebnis gekommen, dass Voraussetzung für einen Verkauf und die Umsetzung entsprechender Konzepte, von denen auch die Gemeinde profitieren soll, die Erstellung der Studie ist. An den Beratungen hatten Denkmalschutz-Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen teilgenommen. Alle waren sich einig darüber, dass mit der Studie gezielt Käufer gesucht werden, die dann für die Gemeinde vorteilhafte Konzepte umsetzen könnten.

Von Sandra Bels