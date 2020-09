Demerthin: Schüler feiern Richtfest am Anbau der Grundschule

Demerthin

So hat Bauingenieurin Annette Schulze-Mack noch nie Richtfest gefeiert: mit 136 Kindern, die erwartungsvoll nach oben zur Richtkrone blicken. Es waren die Schüler der Grundschule Demerthin, die sich die Rohbau-Einweihung für ihre drei neuen Klassenräume nicht entgehen ließen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Gumtow, Stefan Freimark, fand es wichtig, dass die Kinder diesen entscheidenden, traditionellen Moment und wichtigen Zwischenschritt auf der Baustelle miterleben. „Mit dem Richtfest wünscht man dem neuen Haus Glück“, erklärte er den Kindern. „Ihr sollt ja künftig hier den Tag verbringen und viel lernen“, so der Bürgermeister.

Dachdeckermeister Ronald Thiele sprach den Richtspruch und zerschlug ein Glas.

Beim Richtfest für den Anbau an der Grundschule Demerthin. Quelle: Sandra Bels

Freimark berichtete über die geplanten Kosten von etwas mehr als 800 000 Euro. „Damit ist der Anbau eine der größten Baumaßnahmen in der Gemeinde“, so der Bürgermeister. Gut 200 000 Euro muss die Gemeinde als Eigenanteil für den Anbau bezahlen. Der Rest sind Fördermittel, „für die wir zwar noch keinen Bescheid haben, aber die Genehmigung, dass wir bauen dürfen“, so Freimark.

Im Februar soll alles fertig sein

Drei Klassenräume jeweils für bis zu 30 Schüler, ein barrierefreier Sanitärtrakt und ein Raum für einen Schulsozialarbeiter entstehen. Im Februar soll alles fertig sein, stellte Freimark in Aussicht.

Freimark war beeindruckt, wie schnell die Arbeiten bislang vorangekommen sind: Bauanlaufberatung war am 4. Juni. Bereits fünf Tage später begann der Abriss des alten Heizhauses. Auf dem Platz wurde der Anbau errichtet. Die Erdarbeiten dafür begannen am 20. Juli.

Mit Anschluss an den Schulhof

Freimark erzählte, dass „die Sache mit der Baugenehmigung“ nicht ganz so einfach gewesen war. Denn es musste einmal umgeplant werden, weil ein Fahrstuhl den Anbau und den alten Schulteil verbinden muss zum Erreichen der barrierefreien Toiletten. Erst am 17. Januar 2020 sei die Baugenehmigung eingetroffen.

Der Anbau wird errichtet, wie es die Gemeindevertreter vorgeschlagen hatten. Andere Varianten, etwa das vorhandene Gebäude aufzustocken, seien diskutiert, aber als Alternative nicht für gut befunden worden. Das war von Mario Ungewiß (Bürgerfraktion), dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, zu erfahren. Er findet die Ausnutzung des vorhanden Platzes optimal. Der Anbau hat einen direkten Zugang nach draußen und Anschluss an den Schulhof.

Farbgebung ist noch zu diskutieren

Zwei Klassenräume im neuen Anbau können später bei Bedarf zu einem großen Raum werden. Dafür muss nur die große Falttür dazwischen geöffnet werden. Schulleiterin Petra Schmidt hatte sich diesen Raum so gewünscht.

Die Kinder bedankten sich bei den Handwerkern mit einem Gedicht über den Maurer und mit gebastelten Blumen. Und angesichts der Ladung Süßigkeiten, die der Bürgermeister zum Richtfest mitbrachte, war Petra Schmidt froh, dass sie als Andenken an diesen Tag etwas anderes für die Kinder hatte: Sie ließ Kugelschreiber, Schlüsselanhänger mit Taschenlampen sowie Notizblöcke bedrucken.

Kleine Geschenke für die Kinder. Quelle: Sandra Bels

Annette Schulze-Mack erklärte, dass die Baupläne mehrmals mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden mussten. Der Anbau befindet sich nämlich in der Nähe des Renaissanceschlosses, was als Umgebungsbereich eines Denkmals gewertet wird. Diese Beratungen seien nicht immer einfach gewesen, so die Ingenieurin. Und hinsichtlich der farblichen Gestaltung sei auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Vorgeschlagen wurden ein heller Grün- und Gelbton.

„Wir plädieren für gelb“, sagte Petra Schmidt für ihr Team. Es hatte sich dazu bereits in der Lehrerkonferenz beraten, will sich nun aber noch einmal verständigen. Gelb sei aus Sicht des Lehrerkollegiums auch deshalb eine gute Farbe, weil ja der vorhandene Teil der Schule auch schon in diesem Ton gestrichen ist.

Letztes Jahr für die Schulleiterin

Die zwei Räume im Demerthiner Gemeindehaus auf dem Schlossplatz, in denen jetzt aus Platzmangel in der Schule die 5. Klassen unterrichtet werden, sollten als Klassenräume später nicht mehr gebraucht werden. Schulleiterin Petra Schmidt kann sich dafür aber eine andere Nutzung vorstellen, will darüber aber erst noch mit der Gemeinde reden.

Es ist das letzte Schuljahr von Petra Schmidt an der Grundschule Demerthin. Sie geht im kommenden Jahr in den Ruhestand. Es waren also nicht die ersten Bauarbeiten, die sie an ihrer Schule begleitet hat.

Von Sandra Bels