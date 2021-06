Demerthiner Antiquitäten-Scheune wird geräumt

Demerthin

Ein großes Arsenal alter landwirtschaftlicher Geräte lagert in der Vierscheune in Demerthin. Sie gehören zu einer Sammlung, die in den 1990er Jahren zusammengetragen wurde. Die historischen landwirtschaftlichen Geräte stammen allesamt aus der näheren Umgebung.„Leider konnte die Sammlung nie in einer Ausstellung gezeigt werden“, sagt Bürgermeister Stefan Freimark. Die Geräte seien damals abgestellt worden und würden dort nun seit gut 25 Jahren ungenutzt stehen.

Freimark sagt: „Die Geräte sind nach unserer Schätzung mindestens 100 Jahre alt, teilweise auch bis zu 150 Jahre.“ Die meisten Gerätschaften wurden einst von Pferden gezogen. Der Zustand sei dem Alter entsprechend.

Da die Gemeinde den Platz benötigt, muss sie die Sammlung jetzt auflösen. Freimark sagt, dass die Gemeindeverwaltung vorhat, die Vierscheune zu verkaufen. Deshalb müssen die Sachen ausgelagert werden.

Kaum schriftliche Unterlagen zu den Besitzern

Vom Bürgermeister war auch zu erfahren, dass zur Sammlung nur sehr wenige schriftliche Unterlagen vorliegen. Deshalb ist auch nicht bekannt, wer die Geräte zur Verfügung gestellt hat und ob sie nur Leihgaben sind.

Stefan Freimark startest deshalb jetzt einen Aufruf an alle, die irgendwann der Gemeinde landwirtschaftliche Geräte zur Verfügung gestellt haben. „Die früheren Eigentümer können diese zurücknehmen“, so der Bürgermeister.

Er bittet alle betreffenden Personen sich bis zum 30. Juni in der Gemeindeverwaltung zu melden. „Sofern bis zum genannten Termin keine Rückmeldung erfolgt, gehen wir davon aus, dass die Eigentümer auf eine Rückgabe verzichten“, sagt Freimark.

Was übrig bleibt, könnte an Museen gespendet werden

Finden sich keine oder nur wenige Eigentümer, dann muss neu über den Verbleib der Geräte nachgedacht werden. Freimark könnte sich vorstellen, sie dann an private Interessenten abzugeben oder Museen zu spenden.

Zu den eingelagerten Geräten gehören unter anderem eine Arbeitsbank aus Holz, mehrere Dreschkästen, ein Dampfbottich und eine Dippelmaschine, vier Eisenräder und 17 Grubber, die von einem Pferd gezogen werden können. Zwölf Holzdeichseln, diverse Ofenkacheln, vier Kartoffelerntemaschinen, 18 Pflüge sowie Zubehör zum Wäsche­mangeln sind auch dabei. Die Verwaltung hat eine Liste, die mehr als 100 Positionen aufweist.

Eigentümer der landwirtschaftlichen Geräte melden sich in der Gemeindeverwaltung Gumtow telefonisch unter 033977/87 90.

Von Sandra Bels