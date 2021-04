Demerthinerin plant Physiotherapie und Tagespflege in Vehlow

Vehlow

Der Zulauf ist groß, aber die Kapazitäten sind mittlerweile begrenzt. Physiotherapeutin Saskia Höfer aus Demerthin sucht deshalb schon länger nach einer Möglichkeit, ihre Praxis zu erweitern. „In den Räumen in Demerthin habe ich dafür aber keine Möglichkeiten“, sagt sie. Es gibt zwar einen großen Sportraum, der wird aber für Kurse gebraucht. Die benachbarte Grundschule ist zum Beispiel Kooperationspartner der Physiotherapie Höfer. Die Chefin bietet regelmäßig Rückenschulen für die Kinder an. „Die Kurse sind derzeit wegen Corona zwar gestoppt, werden aber weiter geführt“, sagt sie.

Durch Zufall auf den Vehlower Konsum gestoßen

Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für die Erweiterung stieß sie eher durch Zufall auf den ehemaligen Konsum in Vehlow. Sie möchte das Gebäude kaufen und dort nicht nur eine Physiotherapie einrichten. „Ich plane auch eine Tagespflege mit zwölf Plätzen zu integrieren“, sagt Saskia Höfer. Für sie ist das „eine Investition in die Zukunft“.

Einen Partner für die Tagespflege hat sie bereits. Es ist die Volkssolidarität. Mit Geschäftsführer Andy Stolz hat die Physiotherapeutin schon erste Pläne für die Raumgestaltung gemacht. Die Tagespflege wird Mieter bei Saskia Höfer. Sie will sich mit der Physiotherapie in den Alltag der Besucher mit einbringen und parallel Patienten behandeln.

Zwei zusätzliche Arbeitesplätze entstehen in Vehlow

„Zwei zusätzliche Arbeitsplätze für Physiotherapeuten entstehen dann“, sagt die Chefin. Derzeit hat sie vier Mitarbeiter. Ein weiteres Behandlungsfeld kommt mit der Erweiterung dazu. Es ist die Kinder-Bobath-Therapie. Sie basiert auf neurophysiologischen Grundlagen. „Dafür gibt es bereits viele Nachfragen“, so Saskia Höfer.

Für den alten Konsum hat sie schon konkrete Vorstellungen. „Das Gebäude bleibt wie es ist“, sagt sie. Das Dach muss aber erneuert werden und sie will neue Fenster einbauen. Außerdem will sie die Fassade dämmen, um energieeffizient zu bauen. Den Außenbereich hinter dem Gebäude will sie mit einer Terrasse gestalten. Der große Anteil Rasenfläche, der sich jetzt dort befindet, mündet nicht in ihre Pläne ein, wie sie sagt. Einen Außenbereich für die Tagespflege will sie eher vor dem Haus anlegen, wo sich auch die Rampe für den barrierefreien Zugang befinden soll.

Terrasse im Außenbereich

Im Haus plant die Physiotherapeutin eine Trennung der Bereiche so, dass ein großer Raum entsteht, der zum Beispiel auch für kulturelle Veranstaltungen im Ort genutzt werden kann. Andy Stolz findet diese Idee gut. Er sagt, dass der Standort in Vehlow ideal ist für eine Tagespflege. Vehlow sei die Mitte der Orte, in denen die Volkssolidarität Patienten betreut.

Saskia Höfer hofft, dass sie zum Jahreswechsel eröffnen kann. Sie hat sich mit ihrem Konzept für den Kauf des alten Konsums beworben. Die Entscheidung darüber fällen die Gemeindevertreter von Gumtow bei ihrer Sitzung am 4. Mai. Es gibt eine weitere Bewerberin aus ­Vehlow, die ein Nachbarschaftscafé und kulturelle Veranstaltungen im Gebäude aufbauen möchte.

