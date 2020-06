Döllen: Einwohner sammeln Unterschriften gegen den geplanten Solarpark

Döllen

Gegen den geplanten Bau von Solaranlagen in Döllen regt sich offenbar Widerstand. Gemeindevertreter Helmut Adamaschek (Starke Dörfer) informierte darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Fakt, dass in Döllen Unterschriften gegen die Photovoltaikpläne gesammelt werden, blieb jedoch unkommentiert.

Mehr als 40 Unterschriften

Von Adamaschek war zu erfahren, dass bisher mehr als 40 Einwohner gegen die Pläne unterschrieben haben sollen. Die Unterschriftensammlung sei schon ein paar Tage im Gange.

Für den Gemeindevertreter ist damit die Behauptung widerlegt, dass es keine Einwände gegen die Anlage in Döllen geben würde, wie es in der Vergangenheit immer wieder erklärt wurde, zum Beispiel zuletzt im Hauptausschuss von Gemeindevertreter Detlef Hein (Bürgerfraktion).

Fraktion Starke Dörfer forderte mehrmals ein Befragung

„Eine Einwohnerbefragung mit Beteiligung aller Wahlberechtigten wäre die beste Form, um die Stellungnahme der Döllener einzuholen“, ist sich Adamaschek sicher. Seine Fraktion hat das mehrfach gefordert. Ebenfalls im Hauptausschuss, was aber abgelehnt worden war. Daraufhin hatte Bürgermeister Stefan Freimark erklärt, dass es eine erneute Versammlung in Döllen geben soll, da sich auch die Pläne inzwischen etwas geändert haben.

Die Fläche soll reduziert werden

„Werden in Döllen eindeutig mehrheitlich Stimmen gegen die Anlage gesammelt, wird sich dort wiederholen, was die Granzower Einwohner schon erreicht haben: es wird keine Anlage gebaut“, so Adamaschek.

Die Granzower hatten nicht nur gegen die Solaranlagen mit Transparenten protestiert, sie sammelten auch Unterschriften dagegen. Quelle: Sandra Bels

Die Fraktion Starke Dörfer rät den Investoren und Begünstigten der Solarpläne deshalb eine Planvorlage mit wesentlich reduzierter Fläche und besseren Bedingungen für die Einwohner zu erstellen. Eine prinzipielle Ablehnung von Solaranlagen auf Äckern sei in Döllen schließlich nicht geäußert worden, verlangt werde wie möglicherweise auch in der ganzen Gemeinde eine weniger aufdringliche Bebauung und ein finanzieller Nutzen für die Einwohner.

Investoren und Kritiker sollten zu Wort kommen

Falls es zu der von Freimark geplanten Einwohnerversammlung Anfang August in Döllen kommt, dürfe die so genannte Informationsveranstaltung aber nicht nur einseitige Informationen der Investoren präsentieren. Die gleiche Gesprächszeit müsse den Kritikern solcher Anlagen eingeräumt werden, stellt sich Helmut Adamaschek vor.

130 Hektar sollen bebaut werden

Das Flugblatt für die Unterschriftenaktion in Döllen ist überschrieben mit „Nein zum Riesensolarpark in Döllen“. Erklärt wird darauf, dass im Nordosten eine Fläche von etwa 130 Hektar – das sind mehr als 200 Fußballplätze – mit Solarmodulen bebaut werden soll.

Initiatoren der Aktion sind Sabine Schulz und Peter Auras vom Fürstenhof in Döllen. Sie sagen, dass der Bau dieser Photovoltaikanlage eine erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft ist und einem maßvollen und behutsamen Ausbau von Solaranlagen auf Ackerflächen widerspreche.

Die Folgen werden aufgelistet

Aufgelistet werden die negativen und positiven Folgen des Bauvorhabens. Als negativ sehen die Initiatoren den Wertverlust der Immobilien, die sinkende Attraktivität der Landschaft, weniger Touristen und Zuzüge. Als positiv wird die Nutzung von Äckern für Solarparks als Beitrag zum Klimaschutz bewertet, ebenso dass die Einnahmen der Verpächter und landwirtschaftlichen Betriebe mit etwa 2000 Euro pro Hektar und Jahr enorm wären.

Die Initiatoren denken deshalb, dass gegen kleinere Solarparks, die auch mit einer Vergünstigung der Stromkosten für die Bürger verbunden sein müssten, es sicher keine prinzipiellen Einwände geben würde.

Vorgelegte Planung wird abgelehnt

„Die vorgeschlagene Planung lehnen wir aber ab und bitten die Bürger Döllens, die Ablehnung des Solarparks mit ihrer Unterschrift auf der beiliegenden Liste zu unterstützen“, schreiben Sabine Schulz und Peter Auras. Sie versichern, dass die Unterschriften vertraulich behandelt werden. Das Flugblatt enthält auch eine Zeichnung, auf der die zu bebauende Fläche zu sehen ist.

