Eklat im Gumtower Gemeinderat wegen der Solarparkpläne in Döllen: Fraktion verlässt die Sitzung

Das gab es in der Gemeindevertretung Gumtow noch nie: Die Fraktion Starke Dörfer verließ nach einer von ihr beantragten Beratungspause am Dienstagabend geschlossen die Sitzung. Grund dafür waren die Diskussion über die Petition der Döllener gegen den Bau des geplanten, 123 Hektar großen Solarparks und der damit einhergehende Beschluss. Die Petition wurde abgelehnt. Das heißt: Der Solarpark wird weiter geplant. Entsprechende Beschlüsse folgten ohne die Beteiligung der Fraktion Starke Dörfer. Der Gemeindevertreter Detlef Hein, Bürgerfraktion, erklärte sich erstmals innerhalb der bereits Monate währenden Diskussion, für befangen und verließ den Raum.

Antrag auf Briefwahl wurde abgelehnt

Dem Eklat vorausgegangen war der Antrag von Helmut Adama­schek, Vorsitzender der Fraktion Starke Dörfer, dass gemäß des von der Gemeindevertretung beschlossenen Kriteriums 1 für den Umgang mit dem Bau von Solaranlagen eine Einwohnerbefragung per Briefwahl in Döllen durchgeführt werden soll. Das wurde abgelehnt.

Auseinandersetzung ist weder fair noch sachorientiert

Adamaschek begründete den Antrag unter anderem damit, dass die Auseinandersetzungen um die Petition in Döllen weder fair noch an der Sache orientiert sind. Hintergrund ist, dass die Döllener in den vergangenen Tagen Briefe bekamen, mit denen die Agrar GmbH Döllen versucht hat, sie zur Rücknahme ihrer Unterschrift auf der Petition zu bewegen. Mitgeliefert wurde ein Formular für die Rücknahme der Unterschrift, das nur noch in der Gemeindeverwaltung abgegeben werden musste.

Gegner der Anlage werden beleidigt

Der Gemeindevertreter Detlef Hein ist Geschäftsführer der Agrargesellschaft. Die Döllener sowie die Fraktion Starke Dörfer gehen davon aus, dass der Brief in seinem Namen verfasst wurde. Darin ist auch die Rede von „Lügen, Verleumdungen und gezielten Desinformationen“ seitens der Initiatoren der Petition. Zudem werden Personen und Gruppen beleidigt und diskriminiert, die sich gegen die Anlagen engagieren. Der MAZ liegt das Schreiben vor. Es ist von Detlef Hein persönlich unterzeichnet.

17 Unterschriften wurden zurückgezogen

Bis zur Sitzung hatten 17 Personen ihre Unterschrift zurückgenommen – was für das Ergebnis der Petition bedeutete, dass nur noch 43,1 Prozent der Döllener gegen den Solarpark sind. Das Ergebnis hatte sich bis zum Sitzungstag mehrmals durch Stimmenabgaben und Stimmenrücknahmen verändert. So sank die Zahl der Gegner von 52,87 Prozent auf 43,1.

Geschäftsführer wollte Einsicht in die Unterschriftenlisten

Peter Auras, Initiator der Unterschriftensammlung, wollte in der Einwohnerfragestunde wissen, ob Detlef Hein Einsicht in die Listen hatte. Bürgermeister Stefan Freimark bestätigte, dass Hein eine entsprechende Anfrage gestellt hat, jedoch auf die Bitte Freimarks, diese zu begründen, sich nicht mehr meldete. Somit wurde ihm laut Bürgermeister keine Einsicht gewährt.

Ungleiche Machtverhältnisse im Gemeinderat

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung – Bürgerfraktion: elf Sitze, Starke Dörfer: fünf – bat Adama­schek darum, „die Machtpolitik nicht weiter zu verfolgen und mit einer Abstimmung per Brief ein eindeutiges Ergebnis in Döllen zu erzeugen.“ Thomas Kern (Starke Dörfer) plädierte ebenfalls für die Abstimmung, damit die Spaltung des Dorfes nicht weiter voranschreitet.

Gespräch über die Größe wurde vorgeschlagen

Kern, auch Vorstandsmitglied im CDU-Gemeindeverband, regte an, noch einmal über die geplante Größe zu reden und ähnlich wie in Pritz­walk ein Moratorium zu verhängen, bis von Landesseite Bewegung in die Solarparkdiskussion kommt.

Das ist für Adamaschek auch der Knackpunkt: „Zu den Konflikten kommt es nur, weil das Land keine Rahmenbedingungen für den Bau von Solarparks schafft und den Kommunen die Entscheidungen überlässt“, sagt er.

Keine Meinungsbildung im Gemeinderat möglich

Für ihn und seine Fraktionskollegen haben die aktuellen Entscheidungen nichts mit Demokratie zu tun. „Es ist ein Abgesang auf die kommunale Demokratie, wenn in der Gemeindevertretung keine Meinungsbildung mehr stattfindet und immer mehr persönliche Interessen berücksichtigt werden“, so der Fraktionsvorsitzende. Die Gemeindevertretung habe sich in Sachen Befragung nicht an ihre eigenen Leitlinien gehalten. Deshalb denkt die Fraktion über eine Überprüfung des Beschlusses durch die Kommunalaufsicht nach und behält sich weitere rechtliche Schritte vor.

Bürgerfraktion kritisiert den Sitzungsabbruch

Roman Harnisch ( Bürgerfraktion) wiederum kritisiert den Sitzungsabbruch durch die Fraktion Starke Dörfer: „Wir finden, dass das ein sehr undemokratisches Verhalten ist.“ Für Mauscheleien, die so einen Schritt eventuell rechtfertigen könnten, gebe es keine Belege. „Man muss Abstimmungsergebnisse akzeptieren, auch wenn sie knapp sind. Alle Dörfer sind gespalten, wenn es um dieses Thema geht“, sagt Roman Harnisch.

Von Sandra Bels