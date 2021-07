Was den Brand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Gumtower Dorf Demerthin auslöste, darüber kann oder möchte die Polizei noch nichts sagen. Dabei stellten die Beamten die Brandausbruchsstelle längst fest. Unterdessen kamen die Betroffenen bei Bekannten oder Verwandten unter. Andere Mieter zogen wieder zurück in das Haus.