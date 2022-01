Vehlow

Erst im vergangenen Frühjahr waren auch Geflügelhalter in der Prignitz mehrfach von der Geflügelpest betroffen. Nun sorgt die Tierseuche in Brandenburg erneut für Schlagzeilen. Ende Dezember wurde der Erreger H5N1 in einem Betrieb im Oderbruch festgestellt. 16.000 Enten mussten getötet werden. Nur eine Woche zuvor kam es in zwei Geflügelhöfen in der Uckermark mit 29.000 Puten zu einer ähnlichen Situation.

Im vergangenen Frühjahr galten Teile des Kreises Prignitz als Geflügelpest-Sperrbezirk. Quelle: Bernd Atzenroth

Das Virus geht wieder um im Land. „Wir erleben in Deutschland und Europa derzeit die stärkste Geflügelpest-Epidemie überhaupt“, schätzt das Friedrich-Loeffler-Institut ein. Das macht nicht nur den großen Landwirtschaftsunternehmen Sorgen, sondern auch manch privatem Halter gleich um die Ecke. Dabei geht es gar nicht mal unbedingt um finanzielle Verluste.

Hühnerhalter in Vehlow ist ratlos

„Ich weiß nicht, was ich machen sollte, falls wieder eine Stallpflicht kommt“, sagt Hans-Werner Kirchner in Vehlow. Der 65-Jährige hält auf dem kleinen Hof der Familie Hühner – so, wie schon seine Eltern vor ihm. Es sind knapp 50 Tiere ­nahezu ausschließlich für den Eigenbedarf an Fleisch und Eiern. Die Bedingungen sind ­ländlich-schlicht: ein kleiner Stall für die Nächte und das Eierlegen. „Ansonsten sind die nur draußen im Hof.“ Rund 2000 Quadratmeter Auslauf bietet das Grundstück.

Das mit der Stallpflicht treibt Hans-Werner Kirchner nach den Erfahrungen aus den Vorjahren um. Mit dem Verbot, die Tiere ins Freie zu lassen, versuchen die Veterinärbehörden nach Krankheitsausbrüchen, die weitere Ausbreitung des Erregers in der betroffenen Region zu unterbinden. „Für mich ist das Tierquälerei per Gesetz“, sagt Hans-Werner Kirchner.

Stallpflicht kontra Tierschutz?

Er verfüge im Stall gar nicht über den Platz, um seine Vögel über einen längeren Zeitraum halbwegs artgerecht unterzubringen. „Das wäre wie Käfighaltung oder schlimmer.“ Und gerade die Freilandhaltung sei doch das, was er den Hühnern gönnen will.

Der Vehlower bezweifelt zudem, dass das Einstallen dem Virus wirklich Einhalt gebietet. „Wenn Betriebe betroffen waren, dann waren es immer geschlossene Bestände.“ Und während er im vergangenen Jahr gezwungen war, seine Tiere vier Monate lang einzusperren, galt das im benachbarten Gantikow beispielsweise schon nicht mehr. Die Grenze des Sperrbezirks endete kurz hinter Vehlow. „Was soll das dann hier bei mir bewirken?“

Geflügelpest als natürliches Risiko

Natürlich berge die Freilandhaltung Risiken, bekennt Hans-Werner Kirchner. Da seien Greifvögel, Fuchs, Marder und Waschbär, die seinen Hühnern ab und an zusetzen. „Das lässt sich nicht ganz vermeiden.“ Oder eben Krankheiten wie die Geflügelpest, die vor allem durch Zugvögel eingeschleppt wird. „Wenn mein Bestand infiziert würde, könnte er auch mal komplett eingehen. Aber das wäre dann allein mein Verlust.“ Dieses Risiko gehe er gern ein, wenn er seinen Hühnern damit das Einsperren ersparen könnte.

Dass im Fall der Fälle weitere Bestände in der Umgebung in Gefahr geraten könnten, schließt der Vehlower aus. „Ich werde ein totes Huhn nicht beim Nachbarn über den Zaun werfen.“ Auch handle er weder mit Hühnern, noch mit deren Fleisch oder Eiern. „Ich lasse niemanden in meinen Stall und gehe in keine anderen Ställe.“ Davon abgesehen sei normale Vorsicht selbstverständlich.

Hygieneregeln des Veterinäramtes Prignitz

Diese normale Vorsicht fasst das Veterinäramt des Landkreises Prignitz aber schon jetzt deutlich weiter – obwohl es in der Region aktuell noch keine neuen Seuchenausbrüche bei Hausgeflügel gab. In seinem Geflügelpest-Merkblatt für kleine Bestände wie den von Hans-Werner Kirchner listet es nicht weniger als 18 Punkte auf. Ganz oben steht dabei strengste Hygiene: Händewaschen vorm Betreten und nach dem Verlassen des Stalls, getrennte Stall- und Straßenkleidung, regelmäßiges Desinfizieren von Ställen, Gerätschaften und Transportbehältnissen, kein Zukauf von Geflügel, keine Speiseabfälle als Futter, kein Regen- oder Teichwasser zum Tränken. Schadnager, wie Mäuse und Ratten, seien regelmäßig zu bekämpfen, Haustiere wie Hunde und Katzen von den Vögeln fernzuhalten. Futter, Einstreu und alles Zubehör sollen so aufbewahrt werden, dass sie nicht mit Wildvögeln oder deren Hinterlassenschaften in Kontakt kommen.

Schon diese rein vorsorglichen Empfehlungen ­dürften viele Geflügelhalter vor erhebliche Herausforderungen stellen.

Vogelgrippe gilt als extrem ansteckend

Das Geflügelpest-Virus gilt als extrem ansteckend. Speziell die Variante H5N1 sorgte vor etwa 15 Jahren für Schlagzeilen, weil sie auch Säugetiere wie Hausschweine, Hunde, Pferde und Katzen und sogar Menschen infizieren konnte. Die Tierseuche – auch als Vogelgrippe oder aviäre Influenza bezeichnet – wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Italien beschrieben. Seitdem beobachtete man weltweit immer wieder Ausbrüche.

Als wichtigste Überträger gelten Wasservögel wie Enten und Gänse. Sie erkranken meist weniger heftig, tragen als Zugvögel aber zur weltweiten Verbreitung bei. Die Übertragung erfolgt wie bei anderen Grippe-Viren vor allem über Tröpfchen in der Atemluft, aber auch über Kotpartikel.

Von Alexander Beckmann