Gemeinde Gumtow hilft Demerthiner Brandopfern mit Spendenkonto

Gumtow

Unter dem Stichwort „Spenden Wohnungsbrand Demerthin“ kann jetzt jeder finanziell den Brandopfern helfen, die dort am Freitag vor einer Woche das Dach über ihrem Kopf verloren haben. Die Gemeinde Gumtow stellt dazu ein Spendenkonto bei der Deutschen Kreditbank zur Verfügung mit der IBAN DE21 1203 0000 0000 4418 81.

Das teilt Gumtows Bürgermeister Stefan Freimark mit.

„Die Leute würden sich auch über Sachspenden freuen, brauchen Kleidung, einen Kühlschrank und eine Waschmaschine“, berichtet Freimark. Dazu solle man sich gern an die Verwaltung wenden.

Zuletzt bereits hohe Spendenbereitschaft in der Region

Untergekommen seien die 33 Jahre alte Frau und ihr 36 Jahre alter Partner bei Verwandten. Beide mussten an dem Abend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte sich mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Die Frau konnte von der Feuerwehr per Leiter herausgeholt werden. Aus mehreren umliegenden Orten waren inklusive Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehren fast 60 Einsatzkräfte herbeigeeilt. Die Wohnung ist seither unbewohnbar.

Mittels Spendenaufrufen konnten in der Region Kommunen, aber auch private Initiativen in der zurückliegenden Zeit bereits mehrfach Unglücksopfern helfen. So verlor im Kyritzer Dorf Rehfeld Anfang dieses Jahres eine Familie ihr Haus bei einem Brand, ebenso im Kyritzer Viertel Waldkolonie. Geholfen werden konnte auch einer Familie, die Anfang Mai im Kyritzer Dorf Ganz den Vater bei einem tragischen Unglück an einer Landwirtschaftsmaschine verlor.

Von Matthias Anke