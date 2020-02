Gumtow: Gemeinde legt Leitlinien für den Bau von Solaranlagen fest

Gumtow

Die Gemeinde Gumtow scheint ein beliebtes Gebiet für die Investoren von Photovoltaik-Anlagen zu sein. Aktuell liegen der Gemeinde mehrere Anfragen für ebensolche Bauvorhaben vor. Bereits im vergangenen Jahr wurde über einen Solarpark bei Döllen in der Gemeindevertretung diskutiert. Er soll nach aktuellen Plänen 130 Hektar groß werden.

Kritik an der Größe der Anlagen

Schon damals war nicht nur die Größe in der Kritik. Helmut Adamaschek (Fraktion Starke Dörfer) und andere Gemeindevertreter regten an, die Gemeinde müsse Kriterien aufstellen, nach denen künftig der Bau solcher Anlagen zugelassen werden soll. Denn anders als bei Windkraftanlagen hat die Gemeinde bei Photovoltaik die Planungshoheit und darf bestimmen, was sie zulässt und was nicht.

Geplante Flächen für die Solarstromerzeugung Quelle: Detklev Scheerbarth

Eine Flut von Anträgen folgte

Adamaschek vermutete schon damals, „dass eine Flut von Anträgen nach der Bewilligung der Döllener Anlage per Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Oktober 2019 auf die Gemeinde zurollt. Das ist nun eingetreten. Werden alle von Investoren angedachten Vorgaben in der Gemeinde verwirklicht, würden sie mehr als 500 Hektar füllen.

Deshalb wurde Bürgermeister Stefan Freimark beauftragt, Leitlinien für die Gemeinde Gumtow festzulegen, nach denen Investoren sich künftig beim Bau solcher Großflächenanlagen richten müssen. Der Hauptausschuss hatte diese Leitlinien am Dienstag zur Beratung auf dem Tisch.

Blendgutachten wird gefordert

Demnach soll vor Beginn des Planungsverfahrens ein Blendgutachten erstellt werden, um eine Blendwirkung auf die umliegenden Orte auszuschließen. Schon mit dem ersten Punkt gab es Unstimmigkeiten der beiden Fraktionen. Die Bürgerfraktion ist der Meinung, dass ein Blendgutachten sowieso Bestandteil des Genehmigungsverfahren ist und der Punkt deshalb gestrichen werden könnte.

Die Fraktion „Starke Dörfer“ wollte ihn behalten. Da nicht eindeutig gesagt werden konnte, ob ein solches Gutachten generell gefordert wird, blieb der Punkt zunächst in den Leitlinien.

Fraktionen sind sich nicht einig

Diskussionen gab es um Punkt 3. Darin heißt es: Die Grenze des Solarparks in Richtung zum nächstgelegenen Ortsteil soll mit Bäumen und Büschen so bepflanzt werden, dass vom nächstgelegenen Ortsteil ein direkter Blick auf die Solarmodule ausgeschlossen ist. Beide Fraktionen waren sich einig, dass Wort umlaufend für die Bepflanzung einzufügen. Jedoch sollten die Bäume und Büsche entfallen laut Bürgerfraktion, weil ja schon die Hecke rundherum gefordert wird. Außerdem wurde in Frage gestellt, ob es möglich überhaupt möglich ist, die Paneele so abzuschirmen, dass sie überhaupt nicht zu sehen sind.

Zudem gab es Kritik an der Forderung der Fraktion „Starke Dörfer“ nach niedrigeren Anlagen als die geplanten dreieinhalb Meter hohen. Das wurde wegen der optischen Beeinträchtigung für die Bürger vorgeschlagen.

Die beiden Fraktionen konnten sich am Dienstagabend nicht in allen Punkten einigen. Nun muss die Gemeindevertretung im März über die Änderungen beraten und sie beschließen.

Mindestabstand ist unstrittig

Als unstrittig angesehen wurde indes der Mindestabstand zu Wohngebäuden von mindestens 500 Metern und dass die Möglichkeit einer Bürgersolaranlage angeboten werden sollte. Außerdem sollen den Bürgern Zuschüsse zu den Stromkosten angeboten werden und der Sitz des Unternehmens muss in der Gemeinde sein, damit sie auch die Gewerbesteuer bekommt. Erhöht wurde im Entwurf die Bodenwertzahl für zu bebauende Ackerflächen von 20 auf 28. Außerdem soll nicht gebaut werden, wenn ein Großteil der Einwohner der betroffenen Orte dagegen ist.

Granzower beraten am 4.März

Am 4. März gibt es zum Beispiel in Granzow eine öffentliche Einwohnerversammlung um 19 Uhr. Dabei geht es um die geplante Photovoltaikanlage nahe des Ortes.

Die Fraktion „Starke Dörfer“ hatte im Hauptausschuss zehn weitere Punkte vorgeschlagen, die in die Leitlinien aufgenommen werden sollen. Darin geht es unter anderem um Natur- und Umweltschutzaspekte. Darüber wurde aus Zeitgründen nicht mehr beraten. Auch damit müssen sich jetzt die Gemeindevertreter beschäftigen.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels