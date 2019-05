Gumtow Dannenwalde - 18 Teams beim Gemeindefeuerwehrtag Die drei Feuerwehrteams aus Dannenwalde holten sich am Sonnabend beim Gemeindefeuerwehrtag alle ersten Plätze in der Gesamtwertung. Der Wettbewerb fand nach einem Jahr Pause wieder statt.

Beim Gemeindefeuerwehrtag auf dem Sportplatz in Dannenwalde traten in diesem Jahr 18 Mannschaften an. Quelle: Sandra Bels