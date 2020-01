Karnevalisten proben fast täglich für das neue Programm

Barenthin

Fast jeden Tag proben die Barenthiner Karnevalisten eifrig für ihr neuestes Programm. Gute Absprache ist hierbei erforderlich, denn zumeist üben die einzelnen Gruppen für sich. „Das klappt aber alles sehr gut“, sagt der stellvertretende Vereinschef Julian Wolff beim jüngsten Vorstandstreffen Anfang der Woche.

Monatelang wurde am neuen, gut zweistündigen Programm gefeilt und je näher der Termin für den großen Auftritt vor zahlendem Publikum rückt, je intensiver wurde und wird geübt. Nun aber geht es in den Endspurt. Am 7. Februar ist schließlich Generalprobe im Saal des Parieser Ecks, wo auch die Vorstellungen stattfinden werden.

Am 14. Februar feiert das neue Programm Premiere

Für die erste Aufführung am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr sind sogar noch einige Karten zu haben. Die nächste Abendveranstaltung, ebenfalls um 20 Uhr tags darauf am Sonnabend ist schon ausverkauft. Für die besonders bei Rentnern sehr beliebte Nachmittagsveranstaltung am Sonntag, 16. Februar, ab 14 Uhr, sind aber noch einige Karten erhältlich.

Die dritte Abendveranstaltung am Sonnabend, 22. Februar, um 20 Uhr ist auch schon restlos ausverkauft. Für den Kinderfasching am Sonntag, 23. Februar, um 14 Uhr gibt es traditionell zwar keinen Kartenvorverkauf. Die Interessenbekundungen dafür waren in den vergangenen Wochen aber schon gewaltig. „Einen Platz zu bekommen, wird bestimmt kein Problem sein, wenn man rechtzeitig herkommt“, sagte der Vorsitzende des BCV, Dietmar Kruck. Der Eintritt pro Person kostet jeweils 15 Euro. Bei der Nachmittagsveranstaltung sind 20 Euro zu bezahlen. „Hier sind aber auch Kaffee und Kuchen mit dabei“, erklärt Dietmar Kruck.

Bei den Abendveranstaltungen übernimmt erneut die Pension Bülau aus Kyritz die Versorgung der Partygäste mit Speis und Trank. DJ Günter Lutz aus Wittstock steht an der Tontechnik und sorgt abends nach dem Karnevalsprogramm für die musikalische Unterhaltung der Gäste.

Vorbestellte Karten können am 19. Januar abgeholt werden

Interessierte können sich bei Jörg Abraham melden unter 0172/ 8 78 87 40 Die vorbestellten Eintrittskarten können am Sonntag, 19. Januar, in der Barenthiner Bibliothek abgeholt werden, die dann von 10 bis 11 Uhr geöffnet ist. Sie befindet sich im einstigen Pfarrhaus schräg gegenüber der Kirche in der Lindenstraße 21.

Gut die Hälfte aller Eintrittskarten werden im Vorfeld von den Gästen abgeholt. Diese haben dann den Vorteil, am Einlass, der rund eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn anfängt, nicht so lange anstehen zu müssen, wie jene, die erst am Einlass ihre Karten bezahlen und entgegennehmen. „Wer steht schon gern kostümiert bei Regen oder Kälte draußen?“, sagt Julian Wolff.

Von André Reichel