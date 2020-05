Groß Welle

Einen heftigen Streit gab es am Mittwochabend zwischen zwei Nachbarn in Groß Welle. Dabei soll ein 53-jähriger Mann einen 62-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und in den Unterleib getreten haben, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge trennte die beiden Männer voneinander. Eine ärztliche Behandlung war laut Polizei nicht vonnöten.

