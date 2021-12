Großeinsatz bei Garagenbrand: Wohnhaus und Scheune bleiben verschont

Wutike

Ein Großaufgebot der Gumtower Feuerwehren wurde am Montagabend nach Wutike gerufen. Dort stand die Garage eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Flammen.

Einsatzleiter Marko Köpke, der auch Wutikes Ortswehrführer und Gemeindebrandmeister ist, sagte, dass es den Einsatzkräften schnell gelungen ist, Schlimmeres zu verhindern. Denn neben der Garage auf dem Grundstück befindet sich eine Scheune voll mit Holz und Stroh. „Dank der Drehleiter aus ­Kyritz konnten wir das Übergreifen der Flammen verhindern“, so ­Köpke. Am Wohnhaus und an der Scheune entstanden demnach keine Schäden infolge des Brandes.

Keine verletzten Personen beim Brand in Wutike

Verletzte Personen gab es nach Auskunft des Einsatzleiters bei dem Brand, der kurz vor 19 Uhr bemerkt worden war, auch nicht. Die Wutiker Feuerwehr konnte aber einen Hund retten. Der saß in einer Hundebox im Nachbarraum.

Die Eigentümer der Garage und des Grundstückes waren bei den Löscharbeiten zunächst nicht vor Ort. Sie befanden sich auf der Arbeit und wurden benachrichtigt, war von Köpke zu erfahren.

Lesen Sie auch Tödlicher Unfall zwischen Wusterhausen und Brunn: Polizei sucht noch die Ursache

Wutiker Feuerwehr war bis nachts im Einsatz

Gegen 21 Uhr konnten die Kyritzer Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug wieder heimwärts fahren. Bis 22 Uhr folgten weitere Wehren. Für die Wutiker Feuerwehrleute war der Einsatz gegen 22.45 Uhr beendet.

Es war ihr vierter Einsatz in diesem Jahr, wie Feuerwehrchef Marko Köpke resümiert. Zu seinem Geburtstag hatte er sich eigentlich etwas anderes gewünscht. „Aber wenn ein Notfall ist, dann fährt man natürlich auch an so einem Tag zum Einsatz“, sagt er.

Gumtow, Dannenwalde und Demerthin gerufen

Im Einsatz waren neben den Wutiker Feuerwehrleuten auch die Wehren aus Vehlow, Gumtow, Dannenwalde, Demerthin, Schönebeck und Barenthin. Die Drehleiter kam aus Kyritz. Insgesamt beteiligten sich 55 Feuerwehrleute an dem Einsatz in Wutike.

Marko Köpke erklärte: „Wenn es in der Gemeinde Gumtow brennt, dann werden alle wasserführenden Fahrzeuge alarmiert.“ Der Grund dafür ist die Löschwassersituation, die in der Gemeinde nicht allerorten vorteilhaft sei, so Köpke. Darüber hinaus wurden in Wutike noch erheblich viele Atemschutzgeräteträger gebraucht.

Lesen Sie auch Mann stirbt bei Verkehrsunfall zwischen Wusterhausen und Brunn

Polizei und Rettungsdienst waren auch in Wutike

Auch Polizei und Rettungsdienst waren in Wutike. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort nach den Löscharbeiten über Nacht. Am Dienstagmorgen traf dann ein Kriminaltechniker ein, der Untersuchungen zur Brandursache vornahm. Das war von Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, auf Nachfrage zu erfahren.

Laut Polizeigutachter könne der falsche Umgang mit nachglimmenden Stoffen im Gebäude die Brandursache sein. Der Sachschaden wird von der Polizei mit etwa 90 000 Euro angegeben. Die Garage samt Lagerraum in der oberen Etage sind einsturzgefährdet und nach Polizeiangaben nicht mehr begehbar.

Von Sandra Bels