Gumtow

Ein Streit zwischen einer 47-jährigen und einer 29-jährigen Frau ist am Mittwoch in Gumtow ausgeartet. Die 47-Jährige soll mit ihrem Auto auf die 29-Jährige, die mit Fahrrad und Kind unterwegs war, so zugefahren sein, dass die Mutter wohl nur mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhinderte, teilte die Polizei mit.

Beamte nahmen eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline