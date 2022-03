Gumtow

Eine 78-Jährige aus Gumtow hat am Mittwoch einen Betrugsversuch im Kyritzer Polizeirevier angezeigt. Die Frau war zuvor von einer Unbekannten angerufen worden, die ihr eine vermeintlich gute Nachricht übermittelte: Angeblich hatte die Seniorin 38.500 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen.

Gebühren für Gewinn gefordert

Noch am selben Tag solle die Summe in bar durch zwei Sicherheitsbeamte und einen Notar an der Wohnanschrift ausgehändigt werden. In einem zweiten Telefonat wollte ein Mann Details zur Übergabe besprechen. Für die Auszahlung würden Gebühren in Höhe von 500 Euro anfallen, erklärte er.

Die 78-Jährige solle diese jedoch nicht in bar zahlen, sondern Gutscheinkarten eines App-Stores im Wert von 500 Euro erwerben und die Einlösecodes dann aushändigen. Weil ihr das komisch vorkam, beendete die aufmerksame Seniorin das Gespräch und suchte das Polizeirevier auf.

