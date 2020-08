Gumtow: Bürgerinitiative Kulturlandschaft Prignitz richtet sich gegen den Bau von großen Solaranlagen

Gumtow

In der Gemeinde Gumtow hat sich die Bürgerinitiative Kulturlandschaft Prignitz gegründet. „Wir sind noch am Anfang“, sagt Birgit Tümmers. Sie gehört zu den Initiatoren. Sie haben sich vorgenommen, die Landschaft in der Prignitz zu schützen und zu bewahren.

Angestoßen und initiiert wurde der Zusammenschluss innerhalb der Diskussion über den geplanten Bau von Solaranlagen in der Gemarkung Granzow. Der wurde von der Gemeindevertretung nach einer Unterschriftensammlung im Ort abgelehnt. Die Mehrheit der Granzower hatte sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Die Gemeindevertreter folgten mit ihrer Absage den von ihnen aufgestellten Leitlinien zum Bau von Solaranlagen. Vorausgegangen war eine Versammlung in Granzow. „Das war für uns das auslösende Treffen“, so Birgit Tümmers.

Granzower hatten gegen den geplanten Bau von großen Solaranlagen öffentlich protestiert und Unterschriften gesammelt. Was letztendlich zur Ablehnung der Pläne in der Gemeindevertretung führte. Quelle: Sandra Bels

„Wir wollen an der nächsten Gemeindevertretersitzung am kommenden Dienstag, 1. September, in Barenthin teilnehmen“, kündigt sie an. Die Bürgerinitiative tritt damit erstmals öffentlich auf. Bei der Versammlung geht es um eine Unterschriftensammlung gegen den Bau einer 123 Hektar großen Solaranlage in Döllen.

Solarpläne gibt es für mehrere Orte in der Gemeinde Gumtow

„Wir haben gemerkt, dass es anderen genauso geht“, sagt Birgit Tümmers. Sie kommt aus Breitenfeld, wo es ebenfalls um Solarpläne geht. „Rundherum sind viele Orte betroffen“, fügt sie an. Deshalb habe man sich zusammen geschlossen. „Wir sind nicht gegen den Bau von Solaranlagen, aber die Masse und die Größen stören die BI-Mitglieder. „Wir müssen etwas tun und aktiv werden, damit die Pläne künftig nicht weiter in so großer Dimension gemacht werden“, so Birgit Tümmers.

Ein Flyer ist bereits auf dem Weg

Zwischen zehn und 20 Personen kommen zu den Treffen der BI. Es sind Bewohner der Gemeinde Gumtow aus Orten wie Granzow, Breitenfeld, Schönebeck und Döllen. Die nächste Zusammenkunft wird derzeit geplant. Einen Flyer mit Informationen haben die Mitglieder auf den Weg gebracht. Er wird bald in der Öffentlichkeit verteilt.

Auf dem Flyer heißt es unter anderem: „Der Ausbau regenerativer Energiegewinnung ist alternativlos und begrüßenswert. Gleichzeitig ist die Belastung der Regionen mit Windkraft- und Solaranlagen ungleich verteilt. Der Landkreis Prignitz liegt heute bundesweit auf Platz 3 der regenerativen Energiegewinnung und erzeugt damit 271 Prozent der Energie, die er benötigt.“

BI sieht keine wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass industrielle Solaranlagen keine wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale für die betroffenen Bürger und Gemeinden haben, weil keine Steuern fließen und keine realen, regionalen Arbeitsplätze damit entstehen.

Aufbau soll nur noch auf versiegelten Flächen erfolgen

Um die Verbauung unberührter Natur- und Kulturlandschaften zu unterbinden, möchte die Bürgerinitiative dafür werben, den Ausbau von industriellen Solaranlagen künftig ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen zuzulassen. Photovoltaik-Kraftwerke würden in bestehende Industriegebiete, auf Gewerbeflächen, Dächer und Fassaden von Fabrik- und Produktions-Anlagen gehören, oder als Bebauung und Überdachung bestehender Infrastrukturen an Bundesautobahnen und ICE-Bahntrassen. Nicht in die Landschaft.

„Die Anlagen verbauen unwiederbringlich wertvolle Erholungsmöglichkeiten, zerstören die Entwicklung realer Arbeitsplätze im regionalen Tourismus, fördern die Verknappung von Grund und Boden und entziehen damit der Region wertvolle Flächen“, schreibt die Bürgerinitiative auf ihrem Flyer.

Wer sich an der Arbeit der BI beteiligen möchte, wendet sich an die E-Mailadresse info@kulturlandschaft-prignitz.de.

