Gumtow

In die Diskussion über den geplanten Solarpark in der Gemarkung Döllen mischt sich jetzt auch der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Gumtow ein. Die Mitglieder bekennen sich zur Energiewende und sehen die Solarenergie als einen wichtigen Bestandteil der Umsetzung.

Jedoch sagen sie auch, dass im Zusammenhang mit den aktuellen Anträgen zum Bau von Solaranlagen nahe Döllen die Folgen der Errichtung in Balance zwischen Nutzen, Verträglichkeit für Natur und Landschaftsbild und für die betroffenen Einwohner abgewogen werden müssen. Zudem müsse künftig ein spürbares Partizipieren der jeweils betroffenen Ortsteile am Gewinn gewährleistet sein.

Anzeige

Gemeindevertreter haben Döllen auf der Tagesordnung

Die Gemeindevertreter von Gumtow befassen sich am kommenden Dienstag, 1. September, ab 19 Uhr im Parieser Eck in Barenthin erneut mit der Petition gegen den Bau der geplanten 123 Hektar großen Anlage bei Döllen. Es ist eine öffentliche Sitzung, zu der jeder Einwohner willkommen ist und in der Einwohnerfragestunde auch etwas sagen darf.

Weitere MAZ+ Artikel

Der CDU-Gemeindevorstand ist der Meinung, dass die betroffenen Einwohner und Ortsteile künftig am Planungsprozess zu beteiligen sind und deren Votum zu respektieren ist. Der erarbeitete und beschlossene Kriterienkatalog der Gemeindevertretung Gumtow sei dafür ein erster, wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Kein Bau auf landwirtschaftlichen Flächen

Der Vorstand teilt weiterhin mit: „Wir sprechen uns gegen die Errichtung von Großanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aus und sehen das Errichtungspotenzial vorrangig auf Konversionsflächen, ehemaligen Kiesgruben, Tagebaugebieten oder entlang von bereits vorhandenen Trassen wie Autobahnen oder auch Bundesstraßen.“ Weiterhin sollte die Montage von Solaranlagen auf gewerblichen oder privaten Gebäuden gefördert werden.

Die CDU Gumtow hat 20 Mitglieder. Ein Mitglied davon, Ute Reinhardt, gehört der mit elf Mitgliedern zahlenmäßig stärkeren Bürgerfraktion der Gemeindevertretung an. Ein weiteres CDU-Mitglied, Thomas Kern, ist Teil der kleineren Fraktion Starke Dörfer (fünf Mitglieder).

Hauptausschuss stimmte gegen die Petition

Beim Hauptausschuss hatte sich die Bürgerfraktion mit fünf Stimmen dafür ausgesprochen, die Petition der Döllener gegen den Bau der aktuell geplanten Anlage nicht zuzulassen. Die Fraktion Starke Dörfer enthielt sich. Grund für die Entscheidung der Bürgerfraktion war unter anderem, dass nicht die Mehrheit der Döllener unterschrieben hatte, sondern nur knapp über 47 Prozent. Mittlerweile wurden aber weitere Unterschriften gesammelt und in der Verwaltung abgegeben, wie MAZ von der Fraktion Starke Dörfer erfahren hat.

Aufgrund dieser aktuellen und schwierigen Situation sieht der CDU-Vorstand die Notwendigkeit von landespolitischen Vorgaben, wenn es künftig um den Bau von Solaranlagen geht. Die Kommunen mit ihren ehrenamtlichen Vertretern seien nur sehr bedingt in der Lage, im Genehmigungsverfahren kompetent zu agieren. Andere Bundesländer seien da bereits weiter, so der Vorstand.

Keine sachgerechte Diskussion möglich

Ihm gehören Manuela Bismark als Vorsitzende sowie Thomas Kern, Astrid Hampel und Jürgen von Freymann an. Sie sagen, dass die aktuelle Diskussion über den Bau von Solar-Großanlagen in Granzow, Döllen und Breitenfeld (bei Schönebeck) zeige, dass keine sachgerechte Diskussion mit den Beteiligten möglich scheint. Persönliche (Flächenverpächter) oder gemeindliche (Gewerbesteuereinnahmen) Interessen würden auf landschaftliche und landwirtschaftliche Bedenken prallen.

„Individuelle Konsequenzen einzelner persönlich Betroffener und Unternehmer werden ungenügend berücksichtigt“, sagt Thomas Kern. Es fehle außerdem an einer unparteiischen Moderation, einer objektiven Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen und an sachgerechten Landes- oder bundespolitischen Vorgaben.

Von Sandra Bels