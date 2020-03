Um das Coronavirus einzudämmen und die Ansteckungsgefahr zu verringern wurden in der Gemeinde Gumtow die Jubiläumsfeiern in Gumtow, Kunow und Demerthin im Mai und Juni abgesagt. Die nächste reguläre Gemeindevertretersitzung am 2. Mai soll nach aktuellem Stand mit Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.