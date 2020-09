Gumtow: Fraktion „Starke Dörfer“ beanstandet Beschluss zu Döllener Solaranlagen

Gumtow

Die Fraktion Starke Dörfer der Gemeindevertretung Gumtow hat den von ihr am 1. September gefassten Beschluss zur Petition gegen die Photovoltaikpläne in Döllen schriftlich bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Prignitz beanstandet. Die Fraktion bittet darum, dass das kreisliche Rechtsamt den Beschluss aufhebt.

Die Fraktionsmitglieder berufen sich in ihrem Schreiben auf den Beschluss der Gemeindevertretung Gumtow, dass keine Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen gebaut werden, wenn die betroffenen Ortsteile und deren Einwohner dem Bau der Anlagen nicht zustimmen. Das wurde bereits einmal so praktiziert, als es um geplante Anlagen bei Granzow ging.

Es gab zunächst eine Mehrheit

Auch in Döllen wurden in den vergangenen Wochen Unterschriften gesammelt. Das Ergebnis war zunächst eine Mehrheit gegen die Pläne. „Nach Bekanntwerden des Ergebnisses wurde jedoch vom Gemeindevertreter Detlef Hein ein Flugblatt an alle Haushalte verteilt, in dem er zur Rücknahme der Stimme aufforderte und ein entsprechendes Formular beilegte“, so Adamaschek. Detlef Hein ist auch Geschäftsführer der Agrar GmbH Döllen, die durch Verpachtungen von dem Vorhaben meistbegünstigt werden würde.

Die Fraktion sieht ihn als befangen. Er hat sich jedoch, außer in der jüngsten Gemeindevertretersitzung, nicht für befangen erklärt, wenn es um Beratungen zu diesem Thema ging.

Eingriff in den Entscheidungsprozess

Adamaschek sagt: „Allein Heins Versuch, Bürger zur Rücknahme der Stimmen zu bewegen ist ein unzulässiger Eingriff in den Entscheidungsprozess.“ In Heins Brief würden sich Beleidigungen und Herabsetzungen der Initiatoren der Unterschriftensammlung finden. Diese seien nach Adamascheks Meinung nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, würden aber die bedrohliche Art des Vorgehens dokumentieren.

Im Antrag für den Anlagenbau in Döllen fassten die Gemeindevertreter im Oktober 2019 einen Aufstellungsschluss und gaben Planungen (Änderungen Flächennutzungs- und Bebauungsplan) in Auftrag. Das geschah laut Adamaschek unter der Bedingung, dass die Planung auch abgebrochen werden kann und die Kosten in jedem Fall die Investoren tragen.

Erneute Befragung per Brief wurde abgelehnt

Die Fraktion „Starke Dörfer“ hatte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung versucht, mit dem Antrag zur Durchführung einer Einwohnerbefragung per Briefwahl Klarheit zu schaffen. Das hätte den von der Gemeindevertretung beschlossenen Leitlinien zum Bau solcher Anlagen entsprochen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Adamaschek und seine Fraktionskollegen sind sich sicher: Der Planungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. „Wir können das Vorhaben noch stoppen“, so Adamaschek. Er sieht weiterhin das Land in der Pflicht, klare Regeln für den Bau solcher Großanlagen zu schaffen. Flächen müssten ausgewiesen werden. „Im Moment kann jeder, der Acker hat, darauf bauen, wenn die Gemeindevertreter zustimmen“, so Adamaschek.

