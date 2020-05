Gumtow: Gemeinde will Fördergeld für die Kita „Dorfspatzen“ zurückgeben

Gumtow

Es ist das erste Mal, dass sich Besucher einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses der Gemeindevertretung Gumtow anmelden müssen. Corona ist der Grund dafür. Die Sitzung findet am kommenden Dienstag statt. Wegen der Hygiene- und Abstandsregelungen wird sie nicht wie gewohnt in der Gemeindeverwaltung im Karpatenweg von Gumtow durchgeführt. Tagungsort ist ab 19 Uhr der Gemeindesaal in Demerthin.

Gemeinde will Fördermittel zurück geben

Ein Thema der Sitzung wird die Rückgabe von bereits bewilligten Fördermitteln für die Kita „Dorfspatzen“ in Gumtow sein. Es handelt sich um knapp 93 000 Euro. Mit dem Geld sollten laut Beschlussvorlage die Nutzungsbedingungen in der Kita verbessert werden.

Geplante Arbeiten reichen nicht aus, um einen Standard zu erreichen

Der Bürgermeister soll gegenüber dem Fördergeber – das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Neuruppin – erklären, warum die Gemeinde auf die Zuwendung verzichtet. Begründet wird das so: Die Gemeindevertretung war nach einer Besichtigung der Kita zu dem Schluss gekommen, dass die geplanten Arbeiten nicht ausreichen, um einen Standard zu erreichen, der den heutigen Anforderungen entspricht. Es hieß, dass ein entsprechender Standard auch nicht mit An- und Umbauten hergestellt werden kann, weil die Kita selbst schon ein früheres Nebengebäude ist.

Lange Liste Arbeiten war in der Kita Gumtow geplant

Mit dem Geld sollten die Fensterbankabdeckungen und der Blitzschutz erneuert werden. Geplant waren eine Risssanierung der Fassade und die Installation eines Wärmedämmverbundsystems. Sockel sollten abgedichtet und eine Akustikdecke installiert werden. Weitere Arbeiten betrafen unter anderem das Vordach, die Fallrohre, die Außen- und Innenbeleuchtung, Klingel- und Briefkastenanlage und den Spielplatz.

Bindung über zwölf Jahre

Sofern das Fördergeld für die Arbeiten eingesetzt wird, besteht jedoch eine Zweckbindung für die Dauer von zwölf Jahren. Das Gebäude muss damit in den kommenden zwölf Jahren als Kita genutzt werden. Andere Lösungen, wie zum Beispiel ein Neubau, wären damit blockiert. Um die Attraktivität der Gemeinde zum Wohnen gerade für junge Familien zu steigern, kann sie nicht zwölf Jahre warten, um Maßnahmen umsetzen zu können, die ein modernes Kitagebäude als Ergebnis haben.

Es müssen jedoch für die Sicherung des Kitabetriebes einige der geplanten Maßnahmen zwingend umgesetzt werden. Das soll ohne Förderung geschehen, heißt es in der Beschlussvorlage, die dem Hauptausschuss vorliegt.

Unebene Terrasse, Rost am Geländer

Die Gumtower Kitaleiterin Margitta Klimus sagte bereits vor einigen Wochen beim MAZ-Besuch in der Kita: „Für uns sind die Arbeiten im Haus und auf dem Außengelände längst überfällig.“ Die Terrasse der Kita ist mittlerweile so uneben, dass sich schon Kinder verletzt haben, weil sie beim Laufen hingefallen sind. Vom Geländer an der Terrasse platzt der Rost ab und es ist teilweise feucht an den Wänden.

Die Terrasse mus begradigt werden. Vom Geländer platzt die Farbe ab und es rostet. Quelle: Sandra Bels

Neben der Gumtower Kita wird auch die Kita „Landmäuse“ in Vehlow Thema der Sitzung sein. Hier gab es in der Vergangenheit den Antrag der Bürgerfraktion, die Kita neu bauen zu lassen, weil auch sie längst nicht mehr modernen Ansprüchen und Sicherheitsnormen entspricht.

Nun soll darüber entschieden werden, ob eine Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die Erstellung der Bauantragsunterlagen für ein kompaktes, eingeschossiges Kitagebäude auf dem ehemaligen Schulgelände in Vehlow auf den weg gebracht werden soll.

Entscheidung über Photovoltaik in Granzow

Mit Spannung erwartet wird in Granzow auch die Entscheidung über die von den Bewohnern Anfang März eingereichte Petition gegen den geplanten Bau von Photovoltaikanlagen rings um den Ort.

Interessen, die an der Sitzung teilnehmen wollen, melden sich telefonisch unter 033977/87 90 an.

Von Sandra Bels