Gumtow: Gemeinde will Grabsteinfelder auf den Friedhöfen anlegen

Auf vielen Friedhöfen der Gemeinde Gumtow gibt es Wünsche, Ablagefelder für Grabsteine anzulegen. So soll nach der Beräumung der Gräber, wenn die Liegezeit beendet ist, noch an den Verstorbenen erinnert werden. Auf einigen Friedhöfen der Gemeinde wurden auf Wunsch der Bürger und der Ortsbeiräte solche Felder schon geschaffen, zum Beispiel in Gumtow. In Dannenwalde haben die Einwohner in Eigenregie bereits ein Feld angelegt. Es wird rege genutzt. Hauptamtsleiter Detlef Störing sagt, dass etwa zehn bis zwölf Steine dort bereits liegen. „Das Feld wurde an einem Zaun entlang eingerichtet und ist erweiterbar“, so Störing.

Gumtows Hauptausschuss diskutierte über die Grabsteinfelder

Nun waren diese Ablagemöglichkeiten Thema im Hauptausschuss. Die zuständige Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung Gumtow, Ines Geisler, sagte: „Die Anfragen nehmen immer mehr zu.“ Die Gemeinde hat 13 eigene Friedhöfe. Aber noch nicht alle Ortsbeiräte und Einwohner wissen von dem Angebot, dass die Gemeinde ihnen jetzt mit dem Grabsteinfeld machen möchte.

Die Dörfer sollten bei der Gestaltung mitreden

Es geht dabei auch um die Gestaltung dieser Ablageplätze. Sie soll in der Friedhofssatzung festgelegt werden. Roman Harnisch von der Bürgerfraktion sagte zum Beispiel, dass bei der Gestaltung jeder Ort das Recht haben sollte, mitzuwirken. Die Ortsbeiräte sollten aufgefordert werden ihre Vorschläge für zu unterbreiten.

Von Seiten der Verwaltung wird befürchtet, dass Angehörige der beräumten Gräber die Ablagefelder nutzen könnten, um auf Kosten der Gemeinde die alten Steine zu entsorgen. Auch ist der Platz auf den neuen Feldern begrenzt, so dass wenn es voll ist, keine neuen Grabsteine mehr abgelegt werden können. Deshalb wurde vorgeschlagen, die Ablagezeit für Grabsteine zu begrenzen.

Gemeinde will eine Gebühr erheben

Ebenso zu bedenken gab die Verwaltung, dass die Grabsteine nach Ablauf der Liegezeit entsorgt werden müssen, auch wenn keine Angehörigen mehr da sind. Zudem entstehe mit den Ablagestellen ein erhöhter Pflegeaufwand. Deshalb will die Gemeinde für die Ablage der Steine eine Gebühr, die in der Friedhofssatzung verankert wird.

Liegezeit ist zunächst zehn Jahre

Vorgesehen ist außerdem, die alten Grabsteine für zunächst zehn Jahre zum Gedenken an die Verstorbenen auf dem hergerichteten Feld liegen zu lassen. Dafür soll eine einmalige Gebühr erhoben werden. Sie beinhaltet die Pflege der Ablagestelle und die Entsorgung des Grabsteines nach Ablauf der Frist durch die Gemeindeverwaltung.

Für die Gebühren setzt die Gemeinde folgende Preise an: Für die Ablage des Steins einer Einzelgrabstelle oder Urnengrabstelle werden 50 Euro fällig. Grabsteine einer Doppelstelle sollen mit 100 Euro berechnet werden. Für Gedenktafeln sind 50 Euro zu zahlen.

Verlängerung ist möglich

Die Nutzung der Ablagestelle kann auf Antrag um weitere zehn Jahre verlängert werden, hieß es bei der Hauptausschusssitzung. Die Gemeindeverwaltung wird keine Haftung übernehmen, wenn durch einen abgelegten Grabstein jemand zu Schaden kommt. Schon allein deshalb sei es ratsam, die Steine nicht auf dem Feld hinzustellen, sondern eher leicht schräg hinzulegen. Damit die Pflege dieser Felder nicht zu aufwendig ist, plant die Gemeinde sie mit einem festen Untergrund, zum Beispiel aus Beton, auszustatten und mit Borden einzurahmen.

Wie auf dem Foto auf dem Blüthener Friedhof sollen die Felder für Grabsteine nicht aussehen. Der Pflegeaufwand wäre zu hoch. Deshalb wird ein fester Untergrund gewünscht. Quelle: Archiv

Ob die Vorschläge so in die Friedhofssatzung eingearbeitet werden, entscheidet am 1. September die Gemeindevertretung. Bis dahin sollen die Meinungen der Ortsbeiräte dazu noch eingeholt werden, hieß es im Hauptausschuss.

Von Sandra Bels