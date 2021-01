Gumtow

Das gab es in der Gemeinde Gumtow noch nie. Die Sitzung des Hauptausschusses der Gemeindevertretung am kommenden Dienstag findet als Audiositzung statt. Corona machts möglich. Start ist um 19 Uhr.

Die Hauptausschussmitglieder sind bei sich Zuhause, Bürgermeister Stefan Freimark ist in seinem Büro in der Verwaltung. Zuhörer sind willkommen, müssen sich aber vorher anmelden. Sie werden dann am Sitzungsabend im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung platziert, können alles hören und auch Fragen stellen. Zwei Anmeldungen von Bürgern für Dienstagabend gibt es derzeit, war von Stefan Freimark zu erfahren.

Sitzung wurde wegen Corona einmal verschoben

Die Sitzung des Hauptausschusses sollte bereits am 26. Januar stattfinden, war aber wegen der Eindämmungsverordnung, die zunächst bis 31. Januar galt, verschoben worden. Als dann die Verordnung verlängert wurde bis zum 14. Februar hatten einige Gemeindevertreter bei Bürgermeister Freimark Bedenken geäußert, eine Präsenzsitzung durchzuführen. Deshalb hat sich die Verwaltung für eine Audiositzung entschieden. Freimark betont, dass es nur einzelne Gemeindevertreter waren, die Bedenken geäußert hatten.

Wie künftig mit den Sitzungen des Hauptausschusses und der Gemeindevertretung verfahren werden soll – Präsenz- oder doch lieber Audiositzung – dass sollen die Gremien selbst entscheiden. Sie bekommen Beschlussvorlagen dafür.

Gemeindeverwaltung Gumtow macht Probeschaltung im Vorfeld

Streikt die Technik am Sitzungstag oder ein Mitglied kann sich nicht einwählen oder gibt es Gegenstimmen für die Audiositzung, dann muss abgebrochen werden. Damit es zumindest technisch keine Schwierigkeiten gibt, führt die Verwaltung eine Probeschaltung durch, war von Freimark zu erfahren.

Große teile der Ackerflächen bei Döllen sollen mit Solarpaneelen bebaut werden. Es betrifft etwa 123 Hektar Fläche. Quelle: Sandra Bels

Hauptthema ist der geplante Solarpark in Döllen

Die Tagesordnung für den Hauptausschuss am Dienstag ist umfangreich. Gleich mehrere Beschlüsse betreffen den Bau des mehr als 100 Hektar großen Solarparks bei Döllen. Es geht dabei um den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, um die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung der Unterlagen, sprich die Stellungnahmen dazu von Privatleuten und den Trägern öffentlicher Belange. Gesprochen wird in diesem Zusammenhang auch über den Teilflächennutzungs- und den Bebauungsplan.

Das Vorhaben hatte im vergangenen Jahr nicht nur wegen seines Umfangs für Diskussionen im Gemeinderat gesorgt. Noch während der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen wurde bekannt, dass das darin befindliche Blendachten offenbar Fehler hat. Freimark sprach unter anderem von falschen Koordinaten für den Ort Döllen. Er sagte auch, dass sich in den jetzt vorliegenden Unterlagen ein Prüfgutachten befindet, dass sich auf das Blendgutachten bezieht.

30 Einwendungen gegen die Solarparkpläne in Döllen

Die öffentliche Auslegung wurde am 19. November beendet. Bis dahin konnte jeder die Unterlagen im Internet oder in der Gemeindeverwaltung einsehen und schriftlich Stellung nehmen. Die Möglichkeit nutzten 30 Bürger. Es gab 16 Einzeleinwendungen und eine Sammlung von Einwendungen, die 14 Bürger unterzeichnet hatten. Prüfung und Abwägung kommen nun am Dienstag auf den Tisch.

Wer an der Audiositzung am Dienstag ab 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung Gumtow teilnehmen möchte, meldet sich telefonisch unter 033977/87 90 an.

Von Sandra Bels