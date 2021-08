Gumtow: Plötzlich steht ein fremder Mann am Bett

Gumtow

Plötzlich stand ein unbekannter Mann neben dem Bett eines 70-jährigen Gumtowers, der sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in seinem Haus zur Ruhe gelegt hatte. Auf die Frage, was er dort mache, sagte der Fremde, er habe nur nachsehen wollen, ob das Haus bewohnt sei. Das war es offensichtlich.

Flucht aus Gumtow mit einem Transporter

Der Eindringling entfernte sich dann und fuhr mit einem Transporter davon. Das Wohnhaus in Gumtow war nicht abgeschlossen, so dass der Unbekannte ohne Aufwand hineingelangen konnte. Finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf.

Von MAZ-online