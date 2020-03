Gumtow: Vollsperrung beim Straßenbau auf der Bundesstraße 5 verschoben

Gumtow

Die geplante Vollsperrung der Bundesstraße 5 in Gumtow verschiebt sich nach hinten. Ursprünglich sollte die letzte und oberste Asphaltschicht der Straße bereits in dieser Woche aufgetragen werden. Dazu kommt es aber wegen der Witterung nicht. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherr mit. „Aufgrund der zu geringen Außentemperaturen für den Asphalteinbau wird die Vollsperrung der zwei Abschnitte verschoben“, so Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebs.

Zwei neue Termine in Gumtow

Folgende Termine werden jetzt anvisiert. Ab dem kommenden Montag, 30. März, 7 Uhr, bis zum 1. April, 7 Uhr, wird die Bundesstraße 5 in Gumtow zwischen dem Knotenpunkt mit der Landesstraße 143 und der Kreisstraße 7009 und dem Ortsausgang in Richtung Perleberg voll gesperrt. Der zweite Bauabschnitt mit Vollsperrung von der Kreuzung bis zum Ortsausgang in Richtung Kyritz soll sich nahtlos anschließen. Dort soll die Deckschicht bis zum 3. April fertig gestellt sein.

Gumtower Verwaltung ist erreichbar

Die Gemeindeverwaltung und die Einrichtungen im Karpatenweg (Sackgasse) sind über die Bundesstraße 5 aus Richtung Perleberg erreichbar. Wie in der Vergangenheit gilt für die Zeit der Vollsperrungen die Umleitung über die Bundesstraße 5 nach Groß Welle und von dort über die Bundesstraßen 107 und 103 nach Pritzwalk und Kyritz – und von dort aus nach Gumtow wieder über die Bundesstraße 5. Und das in beide Richtungen. Außerdem wird an der Kreuzung in Gumtow eine Ampel aufgestellt.

Die Bauarbeiten ander Bundesstraße 5 in Gumtow hatten nach einer dreimonatigen Pause in der vergangenen Woche wieder begonnen. Quelle: Sandra Bels

Kritik an langer Umleitungsstrecke

Die lange Umleitung stand in der Vergangenheit heftig in der Kritik, weil kaum ein Autofahrer diesen Weg genommen hatte. Stattdessen wurden neue Wege über Felder oder benachbarte Straßen gesucht. Auch der alte Postweg wurde rege genutzt, obwohl er außer für den Linienverkehr gesperrt war.

Weil sich viele Autofahrer nicht an die Umleitung gehalten hatten und teilweise auch durch die Baustelle gefahren waren, konnte der zweite Bauabschnitt nicht wie geplant Ende des Jahres freigegeben werden.

Absperrungen wurden auf der Baustelle entfernt

Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte damals mitgeteilt, dass unerlaubterweise die Baustellenabsperrungen entfernt wurden. Folge: Die Tragschicht litt darunter, wurde kaputt gefahren und musste erneut aufgebracht werden. Dadurch waren dem Landesbetrieb Mehrkosten von etwa 25 000 Euro entstanden.

Die Baumaßnahme an der Bundesstraße soll nun bis zum 30. April fertig gestellt werden. Nach dem Aufbringen der Deckschicht gibt es auch noch Arbeiten an den Nebenanlagen, die aber mit halbseitigen Einengungen erledigt werden.

Von Sandra Bels