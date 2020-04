Wutike: Gemeinde Gumtow beantragt Fördergeld für den Siedlungsweg

Wutike

Helga Scheibner ist nach einer kurzen Pause wieder Ortsvorsteherin von ­ Wutike. Sie wurde am Dienstag bei einer Ortsbeiratssitzung gewählt. Ihr Stellvertreter ist Diethelm Burke. Drittes Mitglied im Ortsbeirat ist Marita Sterzel. Gewählt worden war der Ortsbeirat bereits bei der Gemeindevertretersitzung Anfang März in Gumtow. Nun konstituierte er sich. Mit dabei war Bürgermeister Stefan Freimark.

Es fanden sich zunächst keine Kandidaten für Wutike

Wutike hatte seit dem vergangenen Jahr keinen Ortsvorsteher und keinen Ortsbeirat mehr. Es gab keine Kandidaten. Sowohl bei der Landtagswahl im September 2019 als auch bei der Kommunalwahl im Mai 2019 wollte sich niemand aus dem Ort für das Ehrenamt zur Wahl stellen. Erst im dritten Anlauf gab es Kandidaten, die sich für den Ort einsetzen wollen.

Helga Scheibner brachte viele Projekte in Wutike auf den Weg

Helga Scheibner leitete jahrelang die Geschicke im Ortsbeirat und als Ortsvorsteherin. Sie brachte dabei viele Projekte auf den Weg, unter anderem den Spielplatzbau. Für eine weitere Kandidatur konnte sie sich dann aber im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen nicht entscheiden. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass die Wutiker die Arbeit im Ort ohne Beirat nicht als optimal empfanden. So kandidierte Helga Scheibner doch wieder. „Mit Ortsbeirat ist es besser, weil dann alles wieder in geordneten Bahnen läuft“, sagte sie damals.

Siedlungsweg ist schon lange Thema

Ein Thema, das ihr schon lange am Herzen liegt, kam dann in der ersten Sitzung nach der Neuwahl gleich auf den Tisch. Es ist die Sanierung des Siedlungsweges in Wutike. Der ist eine Katastrophe, seit Jahren. Niemand weiß, wie viele Schichten Belag dort übereinander liegen. Aber die Löcher darin kennen alle. So Mancher hat sich schon das Auto kaputt gefahren.

Diskutiert wird seit 2017

Die Anwohner sind verärgert, denn nach einer Einwohnerversammlung im Herbst 2017 war schon alles klar. Es folgte eine unbeendete Vermessung 2018. Seitdem passierte nichts mehr. Stattdessen kam die Neuregelung der Anliegerbeiträge, die rückwirkend zum 1. Januar 2019 per Gesetz abgeschafft wurden. Deshalb hatte die Gemeinde das Vorhaben zurückgestellt, weil es damals noch keinen Gesetzestext dazu gab und nicht geklärt war, wie das Land den Ausgleich herstellt, der durch den Wegfall der Anliegerbeiträge entsteht.

Gemeinde Gumtow bringt Förderantrag auf den Weg

Nun gibt es einen Plan. „Wir wollen jetzt den Förderantrag für die Sanierung des Siedlungsweges auf den Weg bringen“, so Bürgermeister Stefan Freimark. Die Kosten seien bereits berechnet worden und würden sich auf mehr 400 000 Euro belaufen.

Eine 75-prozentige Förderung erhofft sich die Gemeinde über das Programm GAK (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes). Allerdings ist es laut Freimark der erste Förderantrag, den die Gemeinde darüber stellt. Deshalb gibt es noch keine Erfahrungen, wie schnell die Bewilligung erfolgt. Zum Baubeginn kann der Bürgermeister deshalb keine Auskunft geben. Geplant wird der Bau einer Asphaltstraße auf 820 Metern. Pflasterungen in den Randbereichen sind nicht vorgesehen.

Noch keine Aussage zum Dorffest

Weiteres Thema der Ortsbeiratssitzung war das Dorffest in Wutike. Es hängt wegen der Coronakrise und der Absage von öffentlichen Veranstaltungen derzeit komplett in der Schwebe. Freimark konnte den Wutikern auch nicht sagen, wie es weiter geht. „Ich hoffe auf eine baldige Klärung durch das Land“, sagt er. Viele Veranstaltungen auf dem Land wie Konzerte oder Dorffeste seien keine Großveranstaltungen. Bisher gebe es dazu aber keine Informationen, wie mit diesen Festen und Veranstaltungen umzugehen ist. Diese Aussage sei aber wichtig, da die Organisatoren ja auch ­Planungssicherheit brauchen, so der Bürgermeister.

