Gumtow: Gemeindevertretersitzung für den 5. Mai abgesagt

Die am 5. Mai geplante Gemeindevertretersitzung in Gumtow findet nicht statt. „Wir haben sie abgesagt, weil es für den Termin schon längst eine Einladung hätte geben müssen“, so Bürgermeister Stefan Freimark. Bei der Ladung sind Fristen einzuhalten. Jedoch würden die Ausgangsbeschränkungen für die Menschen in Brandenburg in der Coronakrise ja weiterhin gelten, so der Bürgermeister. Deshalb habe die Verwaltung entschieden, diese Sitzung nicht durchzuführen.

Nächste Gemeindevertretersitzung in Gumtow am 23. Juni

„Über einen neuen Termin haben wir noch nicht gesprochen“, so Freimark. Der Grund: Es ist für den 23. Juni sowieso noch eine weitere Gemeindevertretersitzung vor der regulären Sommerpause geplant. Und die soll nach derzeitigem Stand auch stattfinden, so der Bürgermeister. Wo das sein wird, das ist indes aber noch nicht klar. „Mit Sicherheit nicht im Versammlungsraum der Verwaltung in Gumtow“, so Freimark. Der ist für die Einhaltung des geforderten Mindestabstandes viel zu klein.

Der Bürgermeister denkt, dass die Versammlung in einem Gemeindesaal stattfinden wird. Der Demerthiner wäre zum Beispiel denkbar dafür.

Großes Bürgerinteresse wegen Solarplänen

Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Bürger an der Versammlung ähnlich groß sein wird, wie bei der Gemeindevertretersitzung Anfang März. Ein Thema der Junisitzung wird nämlich die Petition sein, die Stephan Drescher, Besitzer des ehemaligen Granzower Gutshauses Anfang März dem Bürgermeister überreicht hatte. Auf der Liste hatten sich 57 Unterzeichner, alles Granzower Einwohner, mit Namen und Adresse gegen den Bau der geplanten Photovoltaikanlagen rings um den Ort bekannt.

Gut 80 Interessenten waren zur ersten Informationsveranstaltung in Granzow zu geplanten Solaranlagen gekommen und hatten dagegen protestiert. Quelle: Sandra Bels

Drei unterschiedliche Firmen planen in der Gemarkung Granzow in etwa anderthalb Jahren gut 200 Hektar Ackerland mit Solaranlagen zu bebauen.

Stephan Drescher hat ausgerechnet, dass die Anzahl der gesammelten Unterschriften nach seiner Rechnung einem Prozentsatz von 53,8 entspricht. Demnach sei der größte Teil der Einwohner gegen das Vorhaben.

Unterschriften aus Granzow wurden geprüft

Bürgermeister Freimark hat die Petition plus Unterschriften in der Zwischenzeit in der Verwaltung prüfen und auswerten lassen. Dabei sei festgestellt worden, dass der größte Teil der Unterschriften gültig ist. Die Gemeindevertreter müssen nun bei ihrer nächsten Sitzung entscheiden, wie es mit der Petition aus Granzow weiter geht und sich dazu positionieren, so der Bürgermeister. Er will dazu ein Papier vorbereiten.

Proteste von Granzowern gegen Photovoltaik gab es auch bei der letzten Gemeindevertretersitzung vor der Coronakrise. Quelle: Sandra Bels

Eigentlich war für Granzow eine weitere Einwohnerversammlung geplant. Ein erstes Treffen hatte so viele Interessenten, dass keine sachliche Diskussion möglich war. Die Mehrheit der 80 Gäste hatte es auch abgelehnt, sich die Vorträge der drei Investoren über den Bau ihrer Anlagen anzuhören. Freimark sagte damals, dass die Pläne gegen den Willen der Einwohner nicht durchgesetzt werden. Jedoch zeichnete sich seiner Meinung nach an diesem Abend kein eindeutiges Meinungsbild ab, weshalb der Bürgermeister die Versammlung nach anderthalb Stunden abbrach und sie als allgemeinen Meinungsaustausch betrachtete.

Noch keine Versammlung in Granzow

Bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung kündigte Freimark dann auch eine erneute Einwohnerversammlung in Granzow an. Dazu ist es bislang aber wegen der Coronakrise noch nicht gekommen. Und Freimark konnte auch nicht sagen, ob dieses Treffen bis zum 23. Juni, also zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung, stattfinden kann.

Weitere Sitzung zu Solar in Döllen

Ähnlich ist es auch in Döllen, wo nach der jüngsten Gemeindevertretersitzung feststand, dass es wohl doch noch eine weitere Informationsveranstaltung für die Einwohner geben muss. Einzelne Döllener hatten sich bei der Sitzung darüber beschwert, nicht ordnungsgemäß über die anstehenden Pläne informiert worden zu sein. Die Einwohnerversammlung war ursprünglich für den 25. März geplant, fiel aber auch wegen Corona aus. Das Vorhaben ruht derzeit.

Veränderung bei den Plänen für Döllen

Laut Freimark muss die Versammlung in Döllen erneut stattfinden, weil sich in den Plänen eine Veränderung der räumlichen Abgrenzung des geplanten Windparks ergeben hatte. Das seien zum Teil auch Anregungen gewesen, die bei der ersten Einwohnerversammlung in Döllen von Bürgern geäußert worden waren. Zwischen 30 und 40 Interessenten hatten daran teilgenommen. Der größte Teil sei laut Freimark nicht gegen die Plane gewesen. Deshalb ist er auch erstaunt über die Beschwerden einzelner Döllener, nicht ordentlich informiert worden zu sein.

Mindestabstand wird nicht eingehalten

Die neuen Änderungen bedeuten Freimarks Auffassung nach eher eine Verbesserung der Situation in Döllen. Aber sie beinhalten auch, dass in einigen Bereichen der Mindestabstand zu den Wohnhäusern nicht eingehalten wird. Ein Anwohner, der direkt betroffen ist, hatte sich darüber bereits Anfang März beschwert.

Deshalb wurde schon bei der damaligen Gemeindevertretersitzung gefordert, dass es eine weiteres Treffen in Döllen plus Befragung der Einwohner zu dem Vorhaben geben soll. „Die Döllener wussten gar nicht, was auf sie zukommt“, hatte zum Beispiel Thomas Kern (Fraktion Starke Dörfer) gesagt.

Die neuen Pläne, zu denen auch eine angedachte Hangbebauung nicht mehr gehört, unterliegen einem Beschluss der Gemeindevertretung innerhalb der Aufstellung des Flächennutzungsplanes für die Photovoltaikanlagen.

Von Sandra Bels