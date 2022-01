Gumtower Senioren suchen Lotsen für die digitale Welt

Gumtow

Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Gumtow, Brigitte Förster, sucht dringend Digital-Lotsen. Sie sollen älteren Menschen Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien vermitteln und sie in erster Linie damit und natürlich mit Handy und Tablet vertraut machen.

Einen entsprechenden Kurs dafür gibt es bereits für die Gemeinde Gumtow. Er findet an jedem zweiten Mittwoch jeweils um 13, 14 und 15 Uhr im Pub Vertigo B 5 in Demerthin statt. Kursleiter ist Eckhard Zempel aus Gumtow. Er hatte sich nach einem Aufruf in der MAZ von Brigitte Förster gemeldet.

Die Seniorenbeauftragte hofft nun, dass das noch einmal klappt. Denn inzwischen ist die Nachfrage nach diesem Kurs so groß, dass Eckhard Zempel keine neuen Interessenten mehr annehmen kann. „Wir sind eigentlich jetzt schon zu viele“, sagt Brigitte Förster, die selbst auch Kursteilnehmerin ist.

„Wir hoffen deshalb, auf diesem Weg noch ein oder zwei Interessenten zu finden, die uns ehrenamtlich unterstützen möchten“, sagt die Seniorenbeauftragte. Das Ganze geschieht auf Honorarbasis über den Kreisseniorenbeirat im Landkreis Prignitz und dessen Vorsitzende Regina Wöhlert. Dorthin können sich Interessierte Lotsen auch wenden, wenn sie den Gumtowern helfen wollen.

Gumtower Digital-Projekt läuft seit November

Das Digital-Projekt läuft schon seit November 2021 und wird in diesem Jahr seit dem 12. Januar weitergeführt. Alles was die Teilnehmer dafür brauchen ist ein Handy oder Tablet.

Wer den Senioren helfen will, die digitale Welt zu verstehen, meldet sich bei Regina Wöhlert unter der Telefonnummer 03876/3 07 41 80.

