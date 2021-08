Gumtows Gemeindevertreter beschäftigen sich mit Windkraft und Solar

Barenthin

Beschlüsse zu Windkraft- und Solaranlagen bestimmen wie schon in der Vergangenheit auch die nächste Gumtower Gemeinderatssitzung. Sie findet heute Abend im Saal des „Parieser Ecks“ in Barenthin statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Mehrere Beschlüsse zu Groß Welle

Für den Windpark Groß Welle liegen mehrere Beschlüsse vor, in denen es um die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und den Betreibern der Anlagen geht. Darin wird die finanzielle Beteiligung der Kommune geregelt. Sie ist im Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien festgelegt. Gestattungsverträge liegen ebenfalls auf dem Tisch, auch für die geplante 123 Hektar große Solaranlage in Döllen.

Siedlungsweg in Wutike ist Thema

Informationen gibt es außerdem zu der von den Anwohnern lange ersehnten Sanierung des Siedlungsweges in Wutike. Hier wird eine überplanmäßige Ausgabe fällig. Nach jüngsten Informationen aus dem Ort wird die Sanierung wohl noch nicht in diesem Jahr beginnen. Die Gemeinde musste unter anderem ihren Förderantrag nachbessern, weil das von ihr bevorzugte Pflaster nicht förderfähig war.

Die Wutiker erwarten die Sitzung am Dienstag mit doppelter Spannung. Denn ursprünglich war auch geplant, einen Beschluss aus dem Jahr 2011, in dem es um die finanzielle Beteiligung betroffener Dörfer am Windkraftgeld geht, außer Kraft zu setzen. Zumindest hatte sich der Hauptausschuss schon dafür ausgesprochen. Nun steht dieser Beschluss aber nicht mehr auf der Tagesordnung. Stattdessen gibt es den Punkt „Beratung zum Schreiben des Kulturvereins „Zum großen Stein“ aus Wutike.“

Wutiker fordern Windkraftgeld

Seine Mitglieder hatten seit November 2020 immer wieder gefordert, dass Wutike endlich das Geld ausgezahlt wird, dass dem Ort mit diesem Beschluss zusteht, etwa 6000 Euro pro Jahr. Wutike schaltete die Kommunalaufsicht ein. Die Auskunft von dort lautete, dass der Beschluss Bestand habe und Wutike die Umsetzung fordern könne. Daraufhin folgte im Hauptausschluss der Vorschlag aus der Verwaltung, den Beschluss aufzuheben. Wie MAZ im Vorfeld der Sitzung erfuhr, soll es nun Bestrebungen seites der Gemeindevertretung geben, so genannte Ortsteilbudgets einzuführen.

Wegen der Coronapandemie findet die Sitzung als kombinierte Präsenz- und Audiositzung statt. Zuschauer, die live dabei sein wollen, müssen sich telefonisch anmelden unter 033977/87 90.

Von Sandra Bels