Gumtows Ortsvorsteher protestieren per Brief gegen den Kitaneubau in Vehlow

Guntow

In der Gemeinde Gumtow regt sich Protest zum ersten Haushaltsentwurf für die Jahre 2021 und 2022. Er wurde bei der Hauptausschusssitzung erstmals von Bürgermeister Stefan Freimark vorgestellt und anschließend diskutiert.

Freimark hatte in diesem Zusammenhang am Tag vor der Sitzung einen Brief erhalten. Darin protestieren mehr als die Hälfte der Ortsvorsteher der Gemeinde Gumtow mit ihrer Unterschrift gegen den Neubau einer Kita in Vehlow.

Anzeige

Ortsvorsteher beanstanden Grundsatzbeschluss zur Vehlower Kita

Der von den Gemeindevertretern dazu bereits gefasst Grundsatzbeschluss wird von den Unterzeichnern des Briefes beanstandet. Sie weisen außerdem auf verschiedene Punkte zum Kitaneubau hin. So sind ihnen die vorerst veranschlagten Baukosten von mehr als drei Millionen Euro zu hoch. Die Unterzeichner sehen Vehlow als falschen Standort für die Kita und finden, dass ein deutliches Ungleichgewicht bei den Investitionen in der Gemeinde herrscht.

Freimark hatte den Brief noch nicht an die Mitglieder des Hauptausschusses ausgegeben, da er erst so kurz vor der Sitzung eingetroffen war. Er sagte aber, dass er einige Punkte darin noch prüfen und dann die Unterlagen zur Gemeindevertretersitzung am 6. Oktober verteilen wolle.

Kita Vehlow ist größtes Investitionsprojekt

Der Kitaneubau in Vehlow ist im nächsten Gumtower Haushalt das größte Investitionsprojekt. Gleich danach kommt der Neubau der Dorfstraße in Görike mit veranschlagten gut 1,5 Millionen Euro. Noch nicht entscheiden ist allerdings, wie der Straße gebaut werden soll. Sie könnte auf sechs Metern oder vier Metern ausgebaut werden. Letzteres würde aber bedeuten, dass die Straße Ausweichstellen bekommen muss. Außerdem wäre das ein kompletter Neuaufbau. Hingegen würde bei der sechs Meter breiten Variante die vorhandene Betonschicht entspannt und darauf Asphalt aufgebracht werden. Vom Preis her würde das laut Freimark aber nicht viel ausmachen.

Parkplatz für Barenthin und Baugebiet für Dannenwalde

Etwas kleiner kommen die Pläne für die anderen Dörfer daher. Während in einigen nichts geplant ist, soll Barenthin am Parieser Eck einen Parkplatz bekommen. In Dannenwalde entsteht ein neues Baugebiet für Wohnhäuser. Der Ortsbeirat wünscht sich auch einen Sanitärbereich nahe der Feuerwehr und des Spielplatzes. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Insbesondere Freimark sieht diesen Wunsch kritisch, weil er denkt, dass sich später niemand aus dem Ort dort um Ordnung und Sauberkeit kümmert.

Ortsvorsteher und Hauptausschussmitglied Helmut Adamaschek sagte: „ Feuerwehr, Heimatverein und der Ortsbeirat wollen sich kümmern und die Verantwortung übernehmen.“ Zudem soll der Innenausbau des Sanitärbereiches größtenteils in Eigenleistung erfolgen. „Wichtig wäre die Außensanierung des Bereiches, der bereits eine Toilette beherbergt, die aber den hygienischen Ansprüchen nicht entspricht.

Das Kriegerdenkmal in Granzow wird umgestaltet. Quelle: Sandra Bels

Zufahrt für den Demerthiner Schlossplatz

Demerthin soll eine neue Zufahrt zum Schlossplatz plus Bushaltestelle bekommen. Das Ganze könnte mit Fördergeld gebaut werden. Für Granzow ist die Umgestaltung des Kriegerdenkmals geplant. Der Bewuchs soll entfernt werden. Auf dem Boden wünscht sich der Ortsbeirat eine pflegeleichte Schicht mit Ziersteinen und einer Folie darunter, dass kein Unkraut mehr durchwächst. Die Dorfstraße ist dann für 2023 geplant, war von Freimark zu erfahren.

Von Sandra Bels