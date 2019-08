Kunow

Oliver Schwarzkopf ist mehr als zufrieden mit dem Baufortschritt an der ehemaligen Schule in Kunow. Er baut sie gerade zum Logistikstandort für seinen Verlag um. „Privatkunden werden schon aus der Prignitz beliefert“, sagt der Berliner, der seinen Zweiwohnsitz in Krams hat.

Er denkt, dass Lieferungen für...