Kunower Feuerwehr wurde 24 Mal zum Einsatz gerufen

Kunow

Die Kunower Ortsfeuerwehr hat ihre ersten Einsätze in diesem Jahr schon hinter sich gebracht. Ein umgestürzter Baum und ein Ölfleck mussten beseitigt werden. Weil die Jahresdienstversammlung im Jahr 2019 aus organisatorischen Gründen ausfallen musste, werteten die Feuerwehrleute bei der Versammlung 2020 das Einsatzgeschehen von zwei Jahren aus.

Kunower wurden 14 Mal alarmiert

hatten 2018 wurde die Wehr 14 Mal alarmiert. Dazu gehörten sieben Brände und sieben Hilfeleistungen. Im vergangenen Jahr standen zehn Einsätze in der Statistik, drei Brände und sieben Hilfeleistungen. Ortswehrführer Marko Pankow dankte seinen Feuerwehrleuten für die Einsatzbereitschaft und den Familien für ihr Verständnis.

Gumtows Bürgermeister lobt den Einsatz beim Bau der Zisterne für Beckenthin

Bereits beim Neujahrsempfang der Gemeinde Gumtow lobte Bürgermeister Stefan Freimark das Engagement der Kunower Feuerwehr. Sie hatte im vergangenen Jahr eine Zisterne für Beckenthin gebaut. Die Arbeiten begannen Ende Februar und zogen sich über mehrere Monate. Dank des Einsatzes der Feuerwehrleute gibt es im kleinen Beckenthin jetzt neben drei Unterflurhydranten wieder zwei funktionierende Zisternen, die alte mit 15 Kubikmeter Löschwasser und die neu gebaute mit 27. Beide liegen etwa 400 Meter auseinander.

Im Herbst wurde der Zisternenbau beendet. Quelle: privat

Neuer Gemeindebrandmeister von Gumtow zu Gast

Gäste der Jahresdienstversammlung kamen nicht nur vom Ortsbeirat mit Mike Jahnke. Auch der neue Gemeindebrandmeister Marko Köpke, der ebenfalls die Ortswehr Wutike leitet, war dabei. Für ihn war es gleichzeitig sein Antrittsbesuch in Kunow. Köpke dankte den Feuerwehrmitgliedern für ihre Aktivitäten in der Vergangenheit, aber auch für die Dienst- und Einsatzbereitschaft. Auch Mike Jahnke sprach seinen Dank aus und wünschte den Feuerwehrfrauen und -männern alles Gute und gutes Gelingen bei allen künftigen Aktionen und Lagen.

Viele Ausbildungen absolviert

Auch die Ausbildung war Thema der Versammlung. So gibt es zum Beispiel auf Gemeindeebene derzeit eine Truppmannausbildung, an der drei Kunower Feuerwehrleute teilnehmen. In den vergangenen zwei Jahren absolvierten ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau jeweils die Sprechfunk- und Maschinistenausbildung und ein weiteres Mitglied die Ausbildung zum Truppführer sowie eine Erste-Hilfe-Schulung. Die Feuerwehrleute erhielten bei der Versammlung ihre Teilnahmebestätigungen und Zertifikate.

„Am Ende wurde es emotional“, berichtet der stellvertretende Ortswehrführer Thomas Pettke. Nach 46 Jahren im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Kunow wurde Feuerwehrmann und Oberlöschmeister Wilfried Schulz verabschiedet. Ab April 2020 ist die Stadt Pritzwalk seine neue Heimat.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels