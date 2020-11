Kinderzirkus Courage: „Noch einen Lockdown überstehen wir nicht“

Kunow

„Ich vermisse den Moment, wenn ich den Zirkuswagen anspanne und losfahre.“ Das sagt Laureen Wollschläger. Gleichzeitig ist die Chefin des Kinderzirkus Courage aus Kunow erschüttert darüber, wie viele Zirkusse derzeit ihre Wagen bei Ebay und auf anderen Portalen zum Kauf anbieten müssen, weil sie die wegen der Coronapandemie finanziell nicht mehr halten können. „Das kann ich mir für uns überhaupt nicht vorstellen“, sagt die Mutter zweier Kinder, der die Situation in den vergangenen Monaten nicht nur auf den Magen, sondern auch auf die Galle geschlagen ist. Sie musste operativ entfernt werden. Aber sie hat alles gut überstanden.

Termine für das kommende Jahr sind gemacht

Trotz der katastrophalen aktuellen Lage will Laureen Wollschläger ein kleines Licht am Horizont sehen. „Ich habe in den vergangenen Wochen viel telefoniert und Termine für das kommende Jahr gemacht“, sagt sie. Sie rief die Schulen und anderen Partner an, die ihre Zirkuswochen für dieses Jahr wegen Corona absagen mussten. „Im April soll es nun wieder losgehen, hoffentlich“, so Laureen Wollschläger.

Zirkuswoche in Meyenburg

Ein bisschen Zirkusluft konnten sie, ihr Mann Ramon Hein und ihre Schwester Lucia in diesem Sommer schnuppern. Auf Initiative des Meyenburger Pfarrers Johannes Kölbel konnte der Kinderzirkus Courage eine Zirkuswoche in Meyenburg mit Kita- und Hortkindern gestalten. „Das war schön“, erinnert sich die Zirkusdirektorin.

Der Kinderzirkus „Courage" war im Sommer zu Gast Meyenburg. Es war das einzige Gastspiel in diesem Jahr für den Familienbetrieb. Quelle: Julia Redepenning

Weihnachtsmärkte waren ein Hoffnungsschimmer

Danach war Laureen Wollschläger guter Dinge, schrieb andere Einrichtungen an und bot Zirkuswochen an. Doch es kamen Absagen oder keine Reaktionen. „Unser nächster kleiner Hoffnungsschimmer waren die Advents- und Weihnachtsmärkte“, so Laureen Wollschläger. Aber auch daraus wurde nichts. Alles abgesagt. Die Situation ist für die Mitglieder des Familienbetriebes bedrückend.

„Man versucht alles, um an Aufträge zu kommen, aber nichts passiert“, sagt die Zirkuschefin. „Man lebt von Tag zu Tag“, fügt sie an. Pläne sind ausgeschlossen, ohne die Möglichkeit Geld zu verdienen und an das bevorstehende Weihnachtsfest will sie lieber nicht denken. „Alle Konten sind überzogen, aber ich denke, ich darf das nicht so dicht an mich rankommen lassen, hoffe, dass ich im nächsten Jahr die Schulden wieder abbauen kann“, so das Familienoberhaupt.

Kunower mussten Grundsicherung beantragen

Mit der Grundsicherung vom Amt – sie zu beantragen war ein Tipp eines Bekannten – kommt der Familienbetrieb gerade so über die Runden. Es gibt aber nur die notwendigen Dinge. Offene Rechnungen aus dem Frühjahr konnte Laureen Wollschläger dank der Corona-Soforthilfe bezahlen. Die bekam sie erst, nachdem die MAZ einen Artikel über die Situation des Kinderzirkus veröffentlicht hatte. „Am Tag des Erscheinens meldete sich die ILB bei mir und dann ging alles ganz schnell“, erzählt Laureen Wollschläger.

Tüv-Kontrollen stehen an

Doch erfahrungsgemäß stehen im Frühjahr und November die Tüv-Kontrollen beim Zirkus an. Wie sie diese Kosten bezahlen soll, das weiß die Zirkuschefin noch nicht. Von der Grundsicherung sei das nicht möglich. Also stauen sich wieder neue Kosten an, die auf die Seele drücken. Was Laureen Wollschläger ein bisschen tröstet, ist die Tatsache, dass es anderem Zirkusbetrieben ebenso geht. „Alle haben die gleichen Probleme, da merkt man, dass man nicht allein da steht und muss sich nicht vorwerfen, sein Unternehmen mit Absicht in Schieflage gebracht zu haben“, sagt Laureen Wollschläger.

Zu den Kollegen hält sie zumeist telefonisch den Kontakt. „Ansonsten versuchen wir viel mit den Kindern zu unternehmen“, sagt sie. Alessio, Lijana und Nichte Laicy sollen so wenig wie möglich unter der Situation leiden.

Alle Hoffnung liegt auf 2021

„Ich blicke trotz allem positiv in die Zukunft“, sagt Laureen Wollschläger. Sie sagt sich immer: „Das nächste Jahr wird ganz bestimmt besser.“ Das muss es einfach. „Ich weiß nicht, ob wir noch so einen Lockdown wie in diesem Jahr überstehen“, so die Zirkuschefin.

Von Sandra Bels