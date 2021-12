Vehlow

Ein eisiger Wind pfeift über den Acker bei Vehlow, aus dem nur noch die Stoppeln der abgeernteten Maispflanzen herausragen. Der Acker ist abgeerntet – Energiemais wird es dort vorerst nicht mehr geben.

2010 wurde der Prignitzer Standort Vehlow in die Ruhe-Unternehmensgruppe integriert, eine Biogasanlage wurde gebaut. Diese produziert ausreichend Energie, um fünf Blockheizkraftwerke anzutreiben.

Über ein Fernwärmenetz werden 250 Haushalte in den umliegenden Prignitzer Dörfern versorgt. Das landwirtschaftliche Unternehmen mit Standorten in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hatte auch in dem kleinen Ort Vehlow landwirtschaftliche Flächen gepachtet.

Projektbesprechung am Feldrand

Auf einer dieser Flächen findet Anfang Dezember eine Feldbegehung mit dem Gumtower Landwirt Torsten Voigt, dem Landschaftsplaner Herrmann Wiesing, der Pastorin Anna Hellmich, und dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats Vehlow-Brüsenhagen, Rouven Obst, statt.

Für die Kirchengemeinde und den Landwirt ist es ein erfreulicher Anlass, der sie an diesem Tag zusammenbringt: die Pachtverträge für einen Teil der landwirtschaftlichen Flächen bei Vehlow und Brüsenhagen sind ausgelaufen.

Die Kirchengemeinde Vehlow hat nun einen neuen Pächter, der ab 2022 das Land (50 Hektar) beackern wird. Es ist der Demeter-Landwirt Torsten Voigt, der vor über 20 Jahren den Hof seiner Eltern in der Gemeinde Gumtow übernahm und 2013 mit der Umstellung auf ökologischen Landbau begann.

Neue Lebensräume – gemeinsam geplant

Seit 2014 wird der Hof auf rund 40 Hektar Land nach biologisch-dynamischen Grundsätzen des Anbauverbandes Demeter bewirtschaftet.

Erste Naturschutzmaßnahmen stehen nun auch auf dem neu gepachteten Flächen an. So sollen am Randbereich Hecken gepflanzt werden, um den Acker vor Verwehungen und Mutterbodenabtrag zu schützen sowie Lebensräume für Kleintiere zu schaffen.

Die Betreuung des Projektes liegt in den Händen von Hermann Wiesing von der Firma Agrar- und Umweltplanung Radewege. Bei der Besprechung am Feldrand stellt er seine Pläne vor und erörtert spezielle Wünsche mit dem Landwirt.

Heimische Gehölze über 1,5 Kilometer

Noch ist nicht ganz klar, wie breit die mehrreihigen Anpflanzungen werden sollen und an welchen Stellen Durchlässe entstehen sollen. In einer Tabelle sind alle gebietsheimischen Gehölze aufgeführt, die für die Pflanzung der 1,5 Kilometer langen Feldhecke infrage kommen.

Dazu gehören unter anderem Hunds-Rose, Wacholder, Pfaffenhütchen, Schneeball aber auch junge Bäume, bis zu einer Höhe von 1,50 Meter. Die mehrreihigen Hecken bekommen so einen pyramidenförmigen Aufbau.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt über die Stiftung Naturschutzfonds, mit der Hermann Wiesing bereits seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Das Geld stammt aus sogenannten Ersatzzahlungen, die Verursacher unvermeidbarer Eingriffe in Natur und Landschaft als Ausgleich leisten müssen.

Bewahrung der Schöpfung

Wann das Projekt realisiert werden kann – ob im kommenden Jahr oder erst 2023 – ist noch ungewiss, denn vorerst prüft noch der Stiftungsrat das Projekt.

Für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ist die Neuverpachtung ein kleiner Schritt auf einem beschwerlichen Weg in Zeiten von Klimawandel und Artensterben, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.

Etwa drei Prozent der genutzten Landwirtschaftsfläche befindet sich in Deutschland in Kirchenhand und wird verpachtet. Naturschutzfachliche Kriterien kamen in den Pachtverträgen bisher nicht vor, und so bewirtschafteten immer öfter Agrarholdings die Flächen. Die EKBO hat sich nun das hohe Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 etwa 25 Prozent und bis 2050 rund 50 Prozent des neu verpachteten Kirchenlands ökologisch bewirtschaften zu lassen.

Ein neuer aber langer Weg zum Klimaschutz

Pfarrerin Anna Hellmich blickt optimistisch in die landwirtschaftliche Zukunft: „Wir wollen derartige Projekte auch in anderen Gemeinden realisieren“, sagt sie.

Rouven Obst, der sich auch im Pachtausschuss des Kirchenkreises engagiert, ist glücklich über die neue Entwicklung. Er denkt auch an die Zukunft seiner drei Kinder. Die Verpachtung an die Ruhe-Unternehmensgruppe hat er schon damals sehr kritisch beurteilt.

Der gebürtige Nordfriese kam 2005 mit seiner Familie nach Brüsenhagen, wo er mit Frau und Kindern als selbstständiger Lektor auf einem großen Vierseitenhof lebt. Die Prignitzer Landschaft und die Kirchengemeinde sind für den Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats zur Heimat geworden. „Wir haben aber noch eine lange Wegstrecke vor uns, dies ist der erste Pachtvertrag mit einem Bio-Landwirt.“

Auf dem richtigen Weg mit guter fachlicher Praxis

Für Naturschützer Anselm Ewert, der in seiner Freizeit Kirchengemeinden in Sachen Verpachtung berät, ist die Zielstellung der EKBO ein eher illusorisches Ziel. „25 Prozent werden wir nicht erreichen. Ich wünsche mir erst einmal eine gute fachliche Praxis mit vernünftigen Fruchtfolgen, Verzicht auf Glyphosat und Blühflächen“, sagt er. „Die Entwicklung ging seit Jahrzehnten in die falsche Richtung, wir haben keine Zeit mehr.“

Auch konventionell wirtschaftende Betriebe, würden bereits ihren Beitrag leisten, meint Anselm Ewert. So hat die Agrargenossenschaft Plänitz-Leddin Feldsölle revitalisieren und im vergangenen Jahr ebenfalls Hecken an Feldrändern pflanzen lassen.

Von Cornelia Felsch