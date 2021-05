Kirchensanierung Demerthin: Restaurator entdeckt ehemaligen Patronatseingang  

Demerthin

Die Kirchensanierung in Demerthin hat seit ihrem Beginn vor einigen Wochen schon die eine oder andere Besonderheit hervor gebracht. Dazu gehört die Freilegung des ehemaligen Patronatseingangs an der Giebelseite. Es ist der Eingang, den einst die Familie von Klitzing nutzte, um zu Gottesdiensten in die Kirche zu gelangen. Ihr gehörte neben der Kirche auch das Schloss.

Demerthiner Patronatseingang wird verschlossen bleiben

Der Patronatseingang wurde 1898 verschlossen. Erst viele Jahre später, 1968, musste dann auch die Patronatsloge weichen. Sie wurde abgerissen. Dass der Eingang jetzt wieder geöffnet wird, hält Pfarrer Daniel Feldmann für unwahrscheinlich. Bei einer Bauberatung mit Bauleiter Marek Fieodorowicz vom Büro IBS aus Hoppenrade und dem Sachbereichsleiter Denkmalschutz beim Landkreis Prignitz, Gordon Thalmann, unter Beteiligung des Kirchenältesten Gregor Bergmann, kam eher die Idee auf, den alten Eingang als eine Art Schatztruhe für die Nachwelt herzurichten. Dort hinein könnte mehr über die heutige Zeit gestellt werden, als es sonst üblich ist – zum Beispiel in einer Truhe. Meist finden in den Kugeln der Kirchtürme nur alte Zeitungen oder Dokumente Platz. In Demerthin könnte an dieser Stelle mehr Information hinterlegt werden.

Der frühere Patronatseingang wurde bei den Bauarbeiten freigelegt. Quelle: Sandra Bels

Die Entdeckung des Eingangs blieb nicht lange ein Einzelfall. Restaurator Martin Poenicke legte gleich daneben Reste einer mittelalterlichen Malerei frei. Die soll nun gesichert werden. Mit dem bloßen Auge sind die Pastelltöne kaum zu entdecken. Man muss schon eine Lupe nehmen, um die filigranen Malereien, die mittlerweile schon sehr verblasst sind, sehen zu können

Christenlehrezugang wird geöffnet

Keine Einwände von Seiten des Denkmalschutzes gibt es indes für die Öffnung des früheren Christenlehrezugangs an der gegenüberliegenden Giebelseite. Diese Tür soll innerhalb der Sanierungsarbeiten wieder eingebaut werden, war von Feldmann zu erfahren. Das war ein Wunsch der Kirchengemeinde.

Die Kirche ist seit einigen Wochen komplett eingerüstet. Bei den Arbeiten am Dach hat der Zimmermann Deckenbalken entdeckt, die kein so genanntes Vorholz haben. „Einige Sparren hängen sogar in der Luft“, erzählt Daniel Feldmann. Die Konstruktion wurde jetzt mit Gurten gesichert.

Für die Bauarbeiten musste die Kirche komplett eingerüstet werden. Quelle: Sandra Bels

Die alten Ziegel wurden komplett entfernt. Der Raum unter dem Dach sieht wie eine riesige Halle aus. Die Dachkonstruktion kann nun gut saniert und repariert werden. Der Dachstuhl stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist mittelalterlich geprägt. Damit es nicht zu Schäden in Inneren kommt, wurde das Dach mit Planen abgedichtet.

Das Dach war in den vergangenen Jahren auch das Hauptproblem an der Kirche. 2017 waren nach einem Sturm Ziegel heruntergefallen. Anschließend nahm sich der Gemeindekirchenrat Unterlagen von 2007/2008 noch einmal vor. Schon damals war geplant, das Dach zu sanieren. Dazu kam es aber nicht. „ Wir haben die Unterlagen von damals upgedatet und sind damit in die Antragstellung für Fördermittel gegangen“, so Feldmann.

Demerthiner Kirche wird für 600 000 Euro saniert

Das Gotteshaus wird jetzt für insgesamt 600.000 Euro saniert. Die Finanzierung zu sichern, sei laut Pfarrer ein harter Kampf gewesen. Viele Fördergeber sind dabei. Die Familie von Klitzing half ebenfalls. Sie hatte laut Daniel Feldmann Kontakt zur Oetker-Stiftung aufgenommen, die sich nun mit einer fünfstelligen Summe an der Kirchensanierung beteiligt. Darüber hinaus gibt es unter anderem Geld aus dem Leader-Topf, von der Stiftung Kiba, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, vom Förderkreis Alte Kirchen Brandenburg, von Land- und Kirchenkreis und der Kirchengemeinde.

Pfarrer Daniel Feldmann und der Kirchenälteste Gregor Bergmann haben noch einen Traum. Sie wollen versuchen, den Guss der zweiten Glocke für den Kirchturm mit Demerthinern zu begleiten. Eine Glocke ist bereits da. Der Einbau einer zweiten soll folgen. Über das Wie müssen sich die beiden aber erst noch mit den Demerthinern abstimmen.

Der Kirchenraum von Innen: Die mittelalterlichen Wandmalereien sind derzeit nicht zu sehen. Quelle: Sandra Bels

Die Sanierungsarbeiten an der Kirche sollen indes bis Oktober abgeschlossen sein. Gottesdienste sind bis dahin im Gotteshaus nicht möglich. Auch der Innenraum ist komplett eingerüstet. Die Wandmalereien aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind verhüllt. Sie sind etwas ganz Besonderes, denn sie gelten als die einzigen ihrer Art in der Prignitz. Freigelegt wurden sie 1968/69. Erhalten sind etwa 20 Motive an drei Kirchenwänden. Zu sehen ist die Heilsgeschichte, das Jüngste Gericht, Heilige mit ihren Attributen, helfende und posaunende Engel, zugreifende Teufel und schreckliche Martyrien.

Demerthiner Wandmalereien erneut in einem Buch

Diese Malereien finden auch ihren Platz in dem Buch „Demerthin: Der Ort, das Schloss, die Kirche“. Es wurde neu aufgelegt und ist im Lukas-Verlag erschienen. Die Erstellung hat 10.000 Euro gekostet. Daniel Feldmann sagt: „Es ist ein schönes Buch, ein Sammelband mit wissenschaftlichen Aufsätzen.“ Bauforscher und Kunsthistoriker haben unter anderem daran mitgewirkt. Auch Gordon Thalmann vom Landkreis Prignitz schrieb einen Text für das Buch.

Früher gab es einen Eingang, der als Christenlehre-Tür bezeichnet wurde. Er befand sich unter der Empore. Er soll nun wieder hergestellt werden. Quelle: Sandra Bels

2014 gab es eine erste Veröffentlichung zu den Kirchenmalereien und ihren frommen Botschaften. Das neue Buch widmet sich nun nicht nur ihnen, sondern beleuchtet auch die Demerthiner Ortsgeschichte sowie die Bau- und Ausstattungsgeschichte der Kirche und des Schlosses. Dazu gehört auch das ehemalige Wirtschaftsgut, der Landschaftspark und das Erbbegräbnis der Familie von Klitzing. Zu allem gibt es viele Bilder. Das Buch bringt auch bisher unbekannte Aspekte zur Sprache, mit denen die Bedeutung Demerthins in der Kunst- und Kulturlandschaft Brandenburgs sowie der angrenzenden Regionen erklärt und eingeordnet wird.

Von Sandra Bels