Bürgerfraktion setzt sich für einen Kitaneubau ein

Vehlow

Geht es nach den Eltern, Erzieherinnen und Vehlowern gibt es für die Kita „ Landmäuse“ im Ort nur eine Lösung: einen Neubau. Der Ortsbeirat beschäftigte sich jetzt erneut mit dem Thema, weil Eltern an ihn herangetreten waren und um Hilfe baten. Die Bürgerfraktion Gumtow will in die nächste Gemeindevertretersitzung einen Antrag einbringen. Darin plädiert sie für einen Neubau. Vermutet wird, dass der wesentlich kostengünstiger zu realisieren ist, als ein Um- oder Anbau, für die es außerdem keinen Platz gibt.

Zweite Besichtigung angesetzt

Da bei einer Besichtigung vor der letzten Gemeindevertretersitzung 2019 nicht alle Gemeindevertreter dabei sein konnten, wurde nun eine weitere Besichtigung der Kita angesetzt, damit sich jeder ein Bild von den Bedingungen machen kann, bevor er seine Entscheidung fällt.

Die Kita ist nicht barrierefrei und baulich nicht auf einem modernen Standard, heißt es seitens der Eltern und des Ortsbeirats. „Eine ordentliche pädagogische Arbeit ist so nicht möglich“, ist sich Ortsvorsteherin Christiane Wolf sicher, die die Bedingungen in der Kita ganz genau kennt. „Es muss dringend etwas passieren“, fügt sie an.

Keine Sanitäranlagen für den Hort

Die Kita hat keine extra Sanitäranlagen für die Hortkinder. Sie müssen, wenn sie müssen, durch die Räume der Kleinen gehen, was besonders in der Mittagsruhe stört und auch sonst den Ablauf beeinflusst. Noch dazu hätten die Hortkinder einen sehr kleinen Raum in der oberen Etage. Christiane Wolf berichtet weiter, dass die Kinder sich in Gruppen umziehen müssen, wenn sie vom Spielplatz kommen, weil der Umkleidebereich zu klein ist für allle.

Fluchtwege sind zugestellt

Außerdem würden Kinderwagen die Lauf- und Fluchtwege versperren. In der mittleren Gruppe, in der derzeit noch einige Wickelkinder betreut werden, gebe es keine Wickelmöglichkeit für sie. Damit die Erzieherinnen das Windeln wechseln nicht auf dem Fußboden erledigen müssen, soll jetzt ein Wickeltisch zum Klappen im Sanitärbereich der Gruppe angebaut werden, hieß es.

Unangenehmer Geruch bereitet Sorge

Was den Erziehern und Eltern aber aktuell große Sorge bereitet, ist der unerträgliche Gestank in der Kita. Das Problem hat sich vor Weihnachten zugespitzt. Eine Mutter berichtete im Ortsbeirat, dass ein Klempner geholt wurde, der aber die Ursache nicht finden konnte. So kam ein weiteres Fachunternehmen dazu, dass aber auch nicht weiterhelfen konnte.

Geruchsproblem ist bekannt

Das Geruchsproblem ist alt. Selbst ehemalige Kitamitarbeiterinnen, die schon seit Jahren im Ruhestand sind, kennen es. Eine frühere Erzieherin berichtet, dass sie und ihre Kolleginnen früher Matten über einen Gully gelegt hatten, um den Gestank abzuwehren. Aktuell sei das Problem aber so schlimm wie noch nie zuvor, hieß es in der Ortsbeiratssitzung. Christiane Wolf teilte mit, dass die Gemeindeverwaltung Gumtow als Träger der Kita einen Klempner beauftragt hat, die Ursache für die unangenehmen Gerüche herauszufinden.

43 Kinder werden betreut

In der Kita „ Landmäuse“ in Vehlow werden aktuell 43 Kinder betreut. 29 besuchen die Kita und 14 gehen in den Hort. Kitaleiterin ist Viola Sorban. Sie arbeitet seit 1994 in der Kita, damals begann sie als stellvertretende Leiterin. Im November 2011 übernahm sie die Leitung.

Von Sandra Bels