Kitasanierung in Gumtow: Fassade ist fertig

So aufregend hatte sich Margitta Klimus ihre letzten Arbeitstage als Chefin in der Kita „Dorfspatzen“ in Gumtow nicht vorgestellt. Es ist teilweise sehr laut und nächste Woche müssen die Kinder und Erzieherinnen sogar für zwei Tage ausziehen. Die Kita wird derzeit teilsaniert. Aber darüber ist die Kitaleiterin richtig froh. „Ich habe schließlich jahrelang darum gekämpft, dass die Arbeiten endlich erledigt werden“, sagt Margitta Klimus.

Erfolgserlebnis zum Abschied

Zu ihrem Abschied ist es nun endlich soweit und sie bekommt ihr Erfolgserlebnis. Die Sanierungsarbeiten kommen gut voran. Der 11. Dezember ist ihr letzter Arbeitstag. Dann geht sie in den Ruhestand. Sie hofft, dass die Arbeiten bis dahin größtenteils abgeschlossen sind. Das muss so sein, war von Bürgermeister Stefan Freimark zu erfahren. Grund sind die Leader-Fördermittel, welche die Gemeinde Gumtow für die Arbeiten bekommen hat. Sie müssen zum Jahresende abgerechnet werden.

Fassadensanierung an Gumtower Kita ist abgeschlossen

Die Teilsanierung begann im Oktober. Die Fassade wurde energetisch saniert und bekam frische Farbe mit einem freundlichen Hellblau- und Creme-Ton. Die Arbeiten sind abgeschlossen, war von Margitta Klimus zu erfahren. Derzeit werden in den Räumen der Kita neue Lampen eingebaut. Nächste Woche sollen die Rauchmelder folgen und dann geht es auch an die Heizung und den Schallschutz. Weil es dann kalt in der Kita ist, zieht sie ins Sporthaus gegenüber um. „Dafür müssen wir noch einiges vorbereiten“, so die Kitaleiterin.

Gespielt wird am Gumtower Sporthaus

Den Spielplatz am Sporthaus kennen die Kinder schon sehr gut. Schließlich nutzen sie ihn seit einiger Zeit täglich. Der alte Schuppen für das Spielzeug auf ihrem Spielplatz wurde nämlich abgebaut und soll auch ersetzt werden. Deshalb zogen die Geräte in den ehemaligen Jugendclub-Bungalow. Der Platz gegenüber wird weiter genutzt, denn auch die Terrasse der Kita und der Zaun drumherum sollen erneuert werden.

Der schlimme Zustand von Terrasse und Zaun werden schon lange von den Eltern bemängelt und sind eine Unfallgefahr. Quelle: Sandra Bels

Die Arbeiten sind kleinteilig

Die Arbeiten in der Kita sind kleinteilig und finden bei laufendem Betrieb statt. Margitta Klimus denkt, dass alles zusammen erst im Frühjahr so richtig fertig sein wird. „Trotzdem haben wir dann an vielen Stellen immer noch DDR-Standard“, sagt sie zum Beispiel mit Blick auf die Heizungsrohre. Sie übernahm die Kitaleitung 1992. Im Jahr 2001 wurde das Bad saniert. Danach habe es nur noch kleinere Arbeiten wie Renovierungen und Reparaturen in der Kita gegeben, erinnert sie sich.

Verletzungsgefahr auf der Terrasse

Über den schlechten Zustand der Terrasse hatten sich immer wieder Eltern beschwert, deren Kinder sich an den teilweise hochstehenden Platten verletzt hatten. Nun wird Abhilfe geschaffen. „Wir machen das Beste aus der derzeitigen Situation. Am wichtigesten ist, dass die Kinder spielen können“, so Margitta Klimus. 18 Kinder besuchen die Kita derzeit und sie werden von drei Erzieherinnen betreut. Zwei weitere Anmeldungen liegen vor. 23 Betreuungsplätze gibt es insgesamt.

Diskussion über Fördergeld

Die Kitaleiterin hätte sich gefreut, wenn die Arbeiten schon im Sommer erledigt worden wären. Aber damals war noch nicht klar, ob sie überhaupt stattfinden, denn im Zusammenhang mit der Diskussion über einen Kitaneubau in Vehlow strebte die Bürgerfraktion auch einen Neubau für Gumtow an. Bürgermeister Stefan Freimark brachte daraufhin einen Beschluss in die Gemeindevertretung für die Rückgabe des bereits bewilligten Fördergelds ein. Da der Kitaneubau aber in absehbarer Zeit nicht zu realisieren ist, fiel die Entscheidung dann doch für die dringend notwendige Teilsanierung in Gumtow.

