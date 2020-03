Kolrep: Alexander Latotzky erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Kolrep

Es ist keine Auszeichnung für seine Lebensgeschichte, sondern für seine Arbeit für das Bautzen-Komitee und den Verein „Kindheit hinter Stacheldraht“. Das möchte Alexander Latotzky gleich klarstellen. Er legt großen Wert darauf, das zu betonen. Freunde hatten ihn für den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen.

Die Übergabe des Bundesverdienstordens wurde wegen Corona verschoben

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh ihm die Auszeichnung dann auf Vorschlag des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer am 18. Dezember. Das war der formale Verwaltungsakt. „Ich habe den Orden noch nicht“, sagt Latotzky. Die Übergabe sollte am 27. März in der Staatskanzlei Dresden erfolgen, wurde aber wegen der Corona-Epidemie verschoben.

Latotzky wohnt in Kolrep und Berlin. Seit 2013 ist er Vorsitzender des Bautzen-Komitees und des Vereins „Kindheit hinter Stacheldraht“. Er beschäftigt sich mit den in den Lagern der sowjetischen Besatzungszone und den Gefängnissen der DDR geborenen Kindern.

Geboren als Sohn einer angeblichen Agentin

Latotzky wurde 1948 im Lager Bautzen als Sohn einer angeblichen Agentin geboren, wie er erzählt. Er kam über das Lager Sachsenhausen 1950 in den DDR-Strafvollzug nach Hoheneck, wo Mutter Ursula und der Sohn getrennt wurden. Erst mit neun Jahren kehrte der Sohn zur Mutter zurück, die schon 1967 mit 41 Jahren an den Folgen der Haft starb. 1995 wurden beide vollständig rehabilitiert.

Das ist die kurze Variante von Latotzkys Lebensgeschichte. Warum die Mutter damals inhaftiert wurde, erklärt er so: „Sie hat gesehen wie ihre eigene Mutter vergewaltigt und danach umgebracht wurde und das angezeigt.“ Das war 1946. Wenig später wurde sie verhaftet, der Spionage bezichtigt und zu 15 Jahren Straflager verurteilt. Sie kam nach Torgau. „Ein Speziallager der Russen“, wie Latotzky erzählt.

Der Vater kam einen Tag vor der Geburt des Sohnes ins Gulag

1948 kam sie nach Bautzen. Noch in Torgau hatte sie Latotzkys Vater kennengelernt und wurde schwanger. „Sie hat meinen Vater aber nicht verraten“, so Latotzky. Der Vater wurde einen Tag vor der Geburt des Sohnes ins Gulag geschickt. Von seinem Sohn hörte er nie wieder etwas. Erst im Jahr 2000 lernten sich Vater und Sohn kennen.

Latotzky hatte keine Geburtsurkunde

Als Alexander Latotzky etwa acht Wochen alt war, wurde seine Mutter mit ihm nach Sachsenhausen ins ehemalige KZ verlegt. „Kinder gab es dort offiziell nicht. Sie hatten nicht einmal eine Geburtsurkunde“, erzählt der Kolreper. Deshalb gab es zunächst auch kein eigenes Essen für sie. Die Mütter nähten aus der Kleidung von Verstorbenen etwas zum Anziehen für ihre Kinder. „Sie tauschten auch ihre Machorka-Ration ein“, weiß Latotzky.

Im Februar 1950 wurde Sachsenhausen aufgelöst. Damals gab es dort 42 Kinder. Häftlinge, die bis dahin nicht verurteilt waren, wurden entlassen. „Meine Mutter wurde der DDR übergeben“, erzählt Latotzky. So kamen damals 1200 Frauen und etwa 30 Kinder nach Hoheneck ins größte Frauengefängnis der DDR.

Alexander Latotzkys Mutter Ursula in der Haft. Quelle: privat

Die DDR trennte Mütter und Kinder in Hoheneck

Aber: Die DDR trennte Mütter und Kinder. So kam Latotzky 1950 als Waisenkind oder wie er sagt als „Kind der Landesregierung“ nach Leipzig. Nur anhand der Häftlingsnummer seiner Mutter war seine Herkunft nachvollziehbar. Später ging es ins Heim. Eine schwere Zeit für den kleinen Alexander, der dort lernte, sich regelrecht durchzuprügeln. Von seinem Vater wurde ihm damals erzählt, dass er gestorben ist.

1957 kam der große Moment. Auf einem Bahnhof in Friedenau stand Latotzky plötzlich vor seiner Mutter. Er sah sie zum ersten Mal seit Jahren wieder und er sollte bei ihr bleiben. Allerdings war sie für ihn eine völlig fremde Frau. „Anfangs habe ich Sie zu ihr gesagt“, erzählt Latotzky. Er wuchs fortan in Berlin auf, wurde Lehrer und bekam mit seiner Frau Irmgard zwei Kinder. Sein Leben verlief in geordneten Bahnen.

In Sachsenhausen kamen die Erinnerungen zurück

Aber am 2. Oktober 1990, einen Tag vor der Wiedervereinigung, fuhr er mit seiner Familie nach Sachsenhausen. „Als ich durch das Lagertor ging, kam meine Erinnerung zurück“, erzählt der Familienvater. Schon drei Jahre zuvor hatte er begonnen, nach seinem Vater zu suchen. 1997 waren Akten beim DRK-Suchdienst aufgetaucht, in denen auch sein Vater erwähnt wurde. „Ich habe daraufhin Briefe ans russische rote Kreuz geschrieben“, so Latotzky. Der Bürgermeister des ukrainischen Dorfes, in dem sein Vater zu Hause war, sorgte schließlich mit für die Familienzusammenführung.

Alexander Latotzky und sein Vater Wladimir. Quelle: privat

Ostern 2000 kam der erste Brief des Vaters

Ostern im Jahr 2000 erhielt Alexander Latotzky den ersten Brief von seinem Vater. Er lud ihn ein in die Ukraine. Der Sohn fuhr mit seiner Frau hin. „Bei der ersten Begegnung sind wir uns gleich in die Arme gefallen, obwohl wir uns ja gar nicht kannten“, erinnert sich der Sohn. „Er hat geredet, aber ich verstand kein Wort“, fügt er an. Latotzky zeigte seinem Vater alle Stationen seines Lebens und er hatte eine Herzenswunsch. „Ich wollte, dass er die Entschädigung für Zwangsarbeiter bekommt.“ Das hat er erreicht.

Der Kolreper weiß nicht, wie oft er diese Geschichte schon erzählt hat. Aber er hat sich immer gesagt: „Ich lasse mir davon das Leben nicht zerstören.“

Latotzky kennt mehr als 100 Kinder, mit denen er sein Schicksal teilt. Sie treffen sich seit 1997 einmal im Jahr. Er hat den Verein „Kindheit hinter Stacheldraht“ gegründet. Das erste Treffen fand 1997 in Sachsenhausen statt.

Alexander Latotzky als kleiner Junge im Jahr 1951 im Kinderheim Naunhof: Der Kolreper hat mehrere Heime durchlaufen. Quelle: Sandra Bels

Zweite Heimat Kolrep in der Prignitz

Alexander Latotzky und seine Frau pendeln zwischen Berlin und Kolrep. Sie fühlen sich wohl auf dem Land. Seit 1995 leben sie in dem kleinen Dorf in der Prignitz. Durch Zufall waren sie auf das Haus gestoßen, als sie etwas suchten, dass etwa eine Stunde von Berlin entfernt ist. Latotzkys Kinder und Enkel leben in Berlin. Deshalb haben er und seine Frau dort auch noch eine Wohnung. „Aber zu Weihnachten und im Sommer sind alle hier in Kolrep“, sagt der Familienvater.

Von Sandra Bels