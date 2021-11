In Krams fand die Bildhauerin Sibylle Waldhausen einen passenden Ort für ihre Kunst. Für die Künstlerin ist die ehemalige Brennerei, umgeben von großen uralten Bäumen, zu einem kreativen Rückzugsort geworden. Hier kann sie abseits des lauten und trubeligen Berlins in Ruhe an ihren Skulpturen arbeiten.