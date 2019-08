Dannenwalde

Die Zukunft von Dannenwalde scheint vielen Bewohnern am Herzen zu liegen. Nur so erklärte sich Ortsvorsteher Helmut Adamaschek das große Interesse an der jüngsten Bürgerversammlung im Gemeinderaum. Mehr als 30 Einwohner waren gekommen.

Der im Amt bestätigte Ortsbeirat, zu dem auch Kirstin Michalski und D...