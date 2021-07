Kunow: Arbeitsgruppe macht Stimmung gegen die geplante Zwangsfusion bei der Landeskirche

Kunow

Mit einem Brief an die Gemeindekirchenräte der Kirchenkreise Wittstock-Ruppin und Prignitz wenden sich jetzt vier Mitglieder aus dazu gehörenden Gemeindekirchenräten an ihre Mitstreiter. Sie wollen erreichen, dass sich möglichst viele dieser Gremien gegen die geplanten Umstrukturierungen in der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) Kirche wehren.

„Ich hoffe auf eine gute Resonanz in den Gemeinden und offene Ohren und Herzen bei den Landessynodalen“, sagt Thomas Kern aus Kunow. Er ist Mitglied der Kreissynode und ebenfalls im Kreisstrukturausschuss der Kirche, und er hat den Protest organisiert.

Es geht um geplante Zwangsfusionen nach dem neuen Gemeindestrukturgesetz. Die Kirchengemeinden fürchten, dass sie damit ihre Eigenständigkeit verlieren. Das neue Kirchenstrukturgesetz sieht die Fusion von Gemeinden vor. Eine solche neue Kirchengemeinde kann dann mindestens 300 Mitglieder haben.

Entscheidungen von oben herab

Thomas Kern ist sauer. „Bis heute hat mit uns darüber niemand geredet“, sagt er. Er bemängelt, dass die Landeskirche mit ihrer Entscheidung weit weg von der Basis ist. „Hier werden Maßnahmen ergriffen, ohne die Basis mitzunehmen“, so Kern. Er ist nicht per se gegen Zusammenschlüsse. „Wir brauchen sie aber nur da, wo es dringend notwendig ist“, so Kern.

Die Mindestmitgliederzahl soll als Vorlage auf der diesjährigen Herbstsynode beraten und beschlossen werden. Diese Größe wird von etwa 650 Kirchengemeinden in der Landeskirche aktuell nicht erreicht. Es gibt insgesamt etwa 1200 Kirchengemeinden. Die kleinen Kirchengemeinden befinden sich überwiegend im ländlichen Raum. Und dort besteht jetzt großer Unmut über die undemokratische und intransparente Form der Umsetzung des Gesetzes.

Deshalb hat sich die Arbeitsgruppe „Zum Erhalt lebendiger Kirchengemeinden im ländlichen Raum“ gebildet. Dazu gehören Beate kern (GKR Kunow), Hermann Bock (GKR Krampfer), Michael Schetelich (GKR Dossow-Brausebach) und Wolfgang Nier (GKR Lenzen/ Lanz/ Seedorf). Sie teilen in einem Brief an die Gemeindekirchenräte der Kirchenkreise Wittstock-Ruppin und Prignitz mit:

Wegen der Corona-Pandemie keine Meinung gebildet

„Entgegen der Behauptung unserer Kirchenleitung ist in den meisten Gemeinden keine oder nur sehr unzureichende Kenntnis über die genannte Sachlage vorhanden. An der Basis unserer Landeskirche gab es keinen adäquaten Meinungsbildungsprozess. Hinzu kommt die Pandemielage, die Gemeindeversammlungen oder größere Beratungsstrukturen unmöglich machte.“

Für das Quartett ist klar, dass die Landeskirche vor großen Herausforderungen steht. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt kontinuierlich. Es gibt Gemeinden, die nicht mehr in der Lage sind, grundordnungskonform ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Aber genau deshalb hätten sich bereits etliche Gemeinden freiwillig in den zurückliegenden Jahren zusammengeschlossen. Die Gemeindekirchenräte sind sich sicher, dass weitere Gemeinden diesen Schritt wohl überlegt noch gehen werden. Viele Gemeinden seien dennoch weiterhin in der Lage, ihre Kirche und das Gemeindeleben aktiv und engagiert zu gestalten.

Verantwortung für Gebäude und Friedhof

Diesen Gemeinden sei es wichtig, eigenverantwortlich mit den eigenen Ressourcen zu arbeiten. Dazu gehöre neben der geistlich-gemeindlichen Arbeit auch, Verantwortung zu übernehmen für die Gebäude, den Friedhof und die Pachtflächen, aber auch die Gemeinwesenarbeit und das Organisieren von Veranstaltungen.

Das Quartett befürchtet, dass eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten vor Ort nicht mehr gewollt ist und mit der neuen Struktur nicht mehr möglich sein wird. Das Ehrenamt werde auf der Strecke bleiben. Die Arbeit in den dann großen Gemeindestrukturen sei ehrenamtlich kaum noch zu leisten.

Das Identitätsgefühl der einzelnen Gemeinden werde in den übergemeindlichen Entscheidungsgremien, wenn überhaupt, nur noch marginal vorhanden sein. „Unser Anliegen ist: Gemeinden können sich ausschließlich freiwillig zusammenschließen. Das Ehrenamt soll gestärkt werden, und funktionierende Körperschaften sollen bewahrt bleiben“, heißt es in dem Brief an die Gemeindekirchenräte.

Anträge an die Landessynode stellen

Die Arbeitsgruppe hofft, möglichst viele von ihnen Anträge an die Landessynode stellen und darin fordern, dass die Landessynode das Gesetz über die Mindestgemeindegliederzahl nicht verabschiedet und den Verweis im Gemeindestrukturgesetz auf die Mindestmitgliederzahl streicht.

Der Brief enthält einen Vorschlag für entsprechende Anträge an die Landessynode. Die Arbeitsgruppe rät dazu, diese Anträge mindestens sechs Wochen vor der Synode zweifach gesiegelt und unterschrieben zu stellen, damit die Fristen gewahrt werden.

Für Nachfragen zum Thema und Rückmeldungen steht Thomas Kern telefonisch unter 0177/3 10 00 86 oder per E-Mail an falila@gmx.de zur Verfügung.

Von Sandra Bels