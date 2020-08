Kunow: Verleger Oliver Schwarzkopf lädt zum Tag der offenen Tür in die Thomas-Müntzer-Schule ein

Kunow

Der Ausbau und die Sanierung der ehemaligen Schule namens Thomas Müntzer in Kunow hat durch Corona Fahrt aufgenommen. „Wir werden noch in diesem Jahr mit dem Innenausbau der oberen Etage fertig“, sagt Verleger und Eigentümer Oliver Schwarzkopf.

Obwohl er und sein Team nach dem Lockdown erst einmal in die von Schwarzkopf bezeichnete Coronastarre gefallen waren. Die Buchläden waren geschlossen. Von einem Tag auf den anderen kamen keine Bestellungen mehr. Das ging etwa vier Wochen so. Dann nutzten Bücherwürmer das Internet rege und Bestellungen kamen wieder rein.

Bücher werden nur noch von Kunow verschickt

„Wir hatten aber trotzdem genug zu tun“, sagt Oliver Schwarzkopf. Er hatte am Anfang des Jahres seine gesamte Logistik wie geplant nach Kunow in die alte Schule verlegt und verschickt seitdem nur noch von dort seine Bücher.

Gut 100 000 Exemplare lagern in Kunow. 500 verschiedene Titel sind es insgesamt. Das Lager wurde während der Pause weiter einrichtet. Es ist noch nicht komplett eingeräumt. „Bis zu unserem Tag der offenen Tür am 5. September ist es aber vorzeigbar“, ist sich Schwarzkopf sicher. Es stehen noch unzählige Bücher auf Paletten in den Räumen der unteren Etage. Nach und nach werden sie in den Regalen platziert.

Viele Bücher warten noch darauf, ihren Platz im Lager zu bekommen. Quelle: Sandra Bels

Atelierwohnungen im oberen Geschoss

Während des Lockdowns kamen die Arbeiten im Lager ein gutes Stück voran. Den Innenausbau der oberen Etage will der Verleger jetzt final in Angriff nehmen, wenn die Tage kürzer werden und es zum Herbst hin geht. Schwarzkopf will dort Atelierwohnungen zum Vermieten einrichten.

Auch das Außengelände nimmt langsam Form an. „Wir wollen es doch schön haben, wenn wir den ganzen Tag hier sind und arbeiten“, sagt er. Und hat Palmen und Olivenbäumchen gepflanzt sowie jede Menge Blumen und Hainbuchen entlang der benachbarten Turnhalle. Eine Sitzecke aus Palettenmöbeln sorgt für Gemütlichkeit für Familie und Team. „50 Weinpflanzen haben wir auch schon in die Erde gebracht, weitere 50 kommen noch“, so Schwarzkopf.

Gartenpflege ist Abwechslung zum Feierabend

Die Pflege der Neuanpflanzungen und der von ihm angelegten Streuobstwiese sorgen für Abwechslung und Entspannung nach Feierabend, erzählt er und hofft, dass bis zum Tag der offenen Tür der frisch gesäte Rasen schon grün ist. „Wir wollen auch noch weitere Sitzecken aus Paletten bauen“, kündigt der Verleger an.

Er freut sich auf viele Gäste, die sich am 5. September vom Fortgang der Arbeiten überzeugen wollen. Es ist der vierte Tag der offenen Tür und bisher war das Interesse daran immer sehr groß. „Unsere Gäste verbinden viele Emotionen mit der Schule“, erzählt Schwarzkopf. Eine Einschränkung gibt es aber in diesem Jahr. Wegen der Coronabestimmungen wird es nur kleine Führungen durch das Haus geben können. „Wir werden stattdessen mehr Fotos zeigen“, sagt Schwarzkopf. Er ist froh, dass er überhaupt Gäste empfangen darf.

Verlag von Berlin nach Kunow verlegt

Oliver Schwarzkopf hatte das frühere Schulhaus im Herbst 2018 gekauft. Ziel war von Anfang an, seinen bis dahin in Berlin ansässigen Verlag nach Kunow zu verlegen. Im Oktober 2018 informierte er bei einer Einwohnerversammlung in Kunow über sein Vorhaben und bekam schon damals viel Zuspruch. Auch heute schauen oft Einwohner auf der Baustelle vorbei, um zu sehen, was sich getan hat.

Aus den Paletten sollen noch Sitzecken für das Grundstück entstehen. Quelle: Sandra Bels

„Ich freue mich jeden Tag auch über Kleinigkeiten, die fertig werden“, sagt Schwarzkopf. Für 2021 hat er schon drei Projekte im Kopf. Auf dem Seitenflügel soll eine Terrasse entstehen. Die Fassade wird geputzt und das Dachgeschoss im Vorderhaus soll ausgebaut werden. „Das hatte ich ursprünglich nie vor“, sagt der Hausbesitzer. Aber inzwischen habe sich gezeigt, was für ein toller Raum sich im Dach verbirgt. „Den muss man einfach nutzen“, so Oliver Schwarzkopf.

