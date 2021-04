Zum zweiten Mal in Folge macht die Coronapandemie den Kunowern einen Strich durch ihre Veranstaltungsplanung. Sie wollten im Juni den 715. Geburtstag des Dorfes nachfeiern und gleichzeitig die Feuerwehr ehren, die 100 Jahre alt ist. Nun wird wieder alles verschoben.

Am Feuerwehrgerätehaus in Kunow wird in diesem Jahr nicht gefeiert. Wegen Corona muss das Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag der Wehr abgesagt werden. Quelle: Alexander Beckmann